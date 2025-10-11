کُرد: صادرات پایانه مرزی میلک ۷۵ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب کرد گفت: در۶ ماهه نخست سالجاری ۱۳۸ هزار و ۶۶۶ تُن کالا با استفاده از ۵ هزار و ۴۴۴ دستگاه کامیون از پایانه مرزی میلک به خارج از کشور صادر شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان عمده کالاهای صادرشده را سیمان، فرآورده‌های نفتی و محصولات زراعی اعلام کرد و افزود: روزانه بیش از ۲۰۰دستگاه کامیون از طریق این پایانه مرزی تردد می‌کنند که نشان‌دهنده اهمیت این مرز در تبادلات تجاری با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان است.

کرد در پایان با بیان اینکه پایانه مرزی میلک به عنوان تنها مرز فعال زمینی میان ایران و افغانستان در استان سیستان و بلوچستان، نقش کلیدی در توسعه تجارت خارجی، به‌ویژه صادرات به کشورهای شرق ایران ایفا می‌کند خاطرنشان کرد: نزدیکی به بازارهای هدف، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی به افغانستان، این مرز را به یکی از مهم‌ترین کریدورهای اقتصادی شرق کشور تبدیل کرده است.

