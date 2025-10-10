امام جمعه بنجار: مقاومت و ایمان مردم غزه؛ اسرائیل را به زانو درآورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر نقش الگو در تربیت نسل جدید گفت: امروز بسیاری از نوجوانان و جوانان ما بازیگران و سلبریتی‌ها را الگوی خود می‌دانند، در حالی که جامعه اسلامی باید قهرمانان واقعی خود را معرفی کند.

امام جمعه شهر بنجار افزود: چرا شهید همت، شهید ابراهیم هادی، شهید چیت‌سازان و شهید عالی به عنوان الگوهای تربیتی و اخلاقی به نسل جدید معرفی نمی‌شوند؟ این شهدا با مجاهدت، ایثار و مراقبت از نفس خود می‌توانند بهترین الگو برای جوانان امروز باشند.

مقاومت مردم غزه؛ شکست بزرگ اسرائیل را رقم زد

حجت‌الاسلام اربابی با اشاره به تحولات اخیر فلسطین گفت: پس از دو سال جنگ و خون‌ریزی در غزه، رژیم صهیونیستی ناچار به پذیرش شروط مقاومت شد و این یعنی شکست آشکار اسرائیل.

وی اظهار داشت: اسرائیل که روزی خود را قدرت بلامنازع منطقه می‌دانست، اکنون در برابر مقاومت حماس به زانو درآمده است. حماس نه‌تنها از بین نرفت، بلکه مقتدرتر از گذشته به دفاع از مردم فلسطین ادامه می‌دهد.

امام جمعه بنجار ادامه داد: امروز چهره واقعی رژیم صهیونیستی برای جهانیان آشکار شده است؛ راهپیمایی‌های گسترده در کشورهای مختلف علیه اسرائیل نشان از رسوایی و نفرت عمومی جهانیان از این رژیم کودک‌کش دارد.

وی افزود: حماس با ایمان و مقاومت ایستاد و نشان داد که ایستادگی در برابر دشمن، هرچند سخت و پرهزینه است، اما عزت و پیروزی را به دنبال دارد.

خبر خوش برای استان سیستان و بلوچستان در هفته نیروی انتظامی

امام جمعه بنجار در پایان با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: خبرهای خوبی از تجهیز پلیس استان سیستان و بلوچستان به خودروها و ادوات ضدگلوله به گوش رسیده است.

وی در پایان اظهار داشت: قرار است تا پایان سال، شمار این خودروهای حفاظتی دو برابر شود که این اقدام گامی ارزشمند در جهت تأمین امنیت مردم منطقه و حفظ جان نیروهای خدوم انتظامی است.