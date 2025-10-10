شهریاری: جان دو صیاد زرآبادی نجات داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شهریاری صبح جمعه در جمع خبرنگاران از نجات جان دو صیاد با هماهنگی مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی بندر زرآباد و همکاری شناورهای ناجی ۵۱ و همیار ناجی این اداره کل، در محدوده زرآباد خبر داد.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: یک فروند قایق صیادی با ۲ نفر سرنشین از بندر کلات (زرآباد) جهت صید عازم دریا شده بوده که بدلیل نقص فنی موتور در دریا سرگردان می شوند، که در نهایت با هماهنگی مرکز MRSC زرآباد و با همکاری شناورهای ناجی ۵۱ و همیار ناجی اداره کل بنادر و دریانوردی استان، پرسنل این قایق در صحت و سلامت کامل به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

شهریاری به فرماندهان و خدمه شناور های سنتی و لنج ها توصیه کرد: حتما صیادان در زمان اعزام به صید از اطلاعات هواشناسی دریایی با شماره تماس های ۰۵۴۳۵۳۲۱۴۱۵ و ۱۵۵۰ مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی (MRCC) اطلاع حاصل نمایند و به صیدگاههای مشخص اعزام شوند.

وی تاکید کرد: با در اختیار گذاشتن اطلاعات منطقه صید به مالک شناور، تجهیزات ایمنی از قبیل لایف رافت، حلقه نجات و جلیقه نجات به تعداد پرسنل شناور به همراه داشته باشند.