نادری: صادرات کالا از گمرکات قزوین۱۰ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نادری با اشاره به عملکرد گمرکات استان طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۴۵۷ هزار تُن کالا از استان قزوین به کشورهای امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان صادر شده که از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی عمده کالاهای صادراتی استان را روغن پایه، میله مسی، پودر شوینده، شیشه و رزین آلکید عنوان کرد.

نادری درباره کالاهای وارداتی نیز گفت: طی این مدت، کالاهایی نظیر قطعات منفصله کشنده، خودروی سواری، کمپرسور کولر خودرو، اسانس‌های آرایشی و بهداشتی و ماشین‌آلات صنایع غذایی از کشورهای امارات، چین، ترکیه، روسیه و هند وارد استان شده است.

مدیرکل گمرکات قزوین ادامه داد: در نیمه نخست امسال بیش از ۹۵ هزار تُن کالا به ارزش ۵۷۱ میلیون دلار از طریق گمرکات استان ترخیص شده که از نظر وزنی ۳ درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

نادری با اشاره به افزایش چشمگیر درآمد گمرکات استان افزود: مجموع درآمد گمرکات قزوین در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۶۹ هزار و ۱۰۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۶ درصد رشد داشته است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان گمرکات استان گفت: آمارها و دستاوردهای به‌دست‌آمده بیانگر بهبود فرآیندهای گمرکی و تقویت پیوندهای اقتصادی قزوین با بازارهای هدف است و آینده‌ای پرتوان‌تر برای تجارت خارجی استان پیش‌بینی می‌شود.