به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون جهانی کاراته با اشاره به در پیش بودن رقابت های انتخابی جهان در این مورد نوشت: تنها یک هفته دیگر شهر پاریس میزبان کاراتهکاهایی از سراسر جهان خواهد بود تا نخستین رقابت انتخابی قهرمانی جهان کاراته از۲۵ تا ۲۷ مهرماه( ۱۷ تا ۱۹ اکتبر) برگزار شود.
این رویداد تاریخی، مرحلهای سرنوشتساز در مسیر قهرمانی جهان به شمار میآید، چرا که هشت سهمیه نهایی حضور در مسابقات جهانی بزرگسالان قاهره ۲۰۲۵ در همین رقابتها مشخص میشود.
برای نخستین بار، فدراسیون جهانی کاراته (WKF) برگزاری یک تورنمنت اختصاصی را برای تعیین نفرات راهیافته به قهرمانی جهان در نظر گرفته است. بر اساس اعلام WKF، شش سهمیه از طریق نتایج مستقیم مسابقات و دو سهمیه با هدف حضور نمایندگان از مناطق مختلف جهان به برترینها تعلق میگیرد. این رقابت، آخرین فرصت ورزشکاران برای رسیدن به قاهره ۲۰۲۵ خواهد بود.
در این رویداد که با حضور بیش از ۵۰۰ کاراتهکا از ۱۰۵ کشور برگزار میشود، مسابقات در قالب سیستم دورهای انجام خواهد شد. در این روش، هر کاراتهکا با تمام حریفان گروه خود روبهرو میشود و برنده هر گروه راهی مرحله نهایی میشود تا در دیدارهای حذفی سهمیه قهرمانی جهان را کسب کند.
رقابتها در مدت سه روز متوالی و با برگزاری چهار دسته وزنی در هر روز دنبال خواهد شد.
نظر شما