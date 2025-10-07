به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان طی روزهای 6 تا 9 آذر به میزبانی مصر در شهر قاهره برگزار خواهد شد. با فرمت جدید برگزاری این رقابت ها که از سوی فدراسیون جهانی برای مسابقات جداگانه تیمی و انفرادی تعریف شده، کاراته کاها باید برای مبارزه روی تاتامی جهانی سهمیه کسب کنند.

مسابقات تیمی تحت عنوان جام جهانی سال گذشته به میزبانی شهر «پامپلونا» اسپانیا برگزار شد و تیم کشورمان با هدایت سید شهرام هروی عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد اما مسابقات انفرادی در قاهره برگزار خواهد شد.

کاراته کاهایی که از طریق رنکینگ جهانی و یا قاره ای موفق به کسب سهمیه نشده اند، باید در مسابقات انتخابی که آخرین فرصت مبارزه روی تاتامی جهانی است، شانس خود را آزمایش کنند. مسابقاتی که ۲۵ تا ۲۷ مهرماه در سالن «پیر دو کوبرتن» شهر پاریس برگزار خواهد شد.

کاراته ایران پیش از این هفت سهمیه حضور در مسابقات جهانی را کسب کرده و برای کسب ۵ سهمیه باقی مانده باید در مسابقات پاریس شرکت کند. فاطمه صادقی و علی زند در کاتای انفرادی بانوان و آقایان، امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم، حنانه صالحی در وزن ۶۸- کیلوگرم و مبینا حیدری در وزن ۶۸+ کیلوگرم نفراتی هستند که به منظور حضور در مسابقات انتخابی هفته آینده راهی فرانسه خواهند شد.

سجاد گنج زاده و پگاه زنگنه مربیان تیم اعزامی به پاریس خواهند بود. مازیار فرید خمامی رئیس سازمان تیم های ملی و مسعود رهنما رئیس فدراسیون نیز این تیم هفت نفره را همراهی خواهند کرد.

طبق برنامه اعلام شده جمعه ۲۵ مهرماه صالحی و حیدری به دیدار حریفان خود می روند. زند و صادقی در کاتا شنبه ۲۶ مهرماه و برزویی هم یکشنبه ۲۷ مهرماه مبارزات خود را برگزار می کنند.

علی مسکین، مرتضی نعمتی، مهدی خدابخشی، صالح اباذری، سارا بهمن یار، فاطمه سعادتی و آتوسا گلشادنژاد، ۷ کاراته کایی هستند که پیش از این سهمیه مسابقات جهانی را به دست آورده اند.