طلای نعمتی در روز پایانی لیگ جهانی کاراته

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، در روز پایانی این مسابقات که آخرین مرحله لیگ جهانی در سال ۲۰۲۵ به شماره می رود، امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه، مرتضی نعمتی در فینال وزن ۷۵- کیلوگرم نماینده روسیه را شکست داد و به مدال طلا رسید.

نعمتی در دیدار فینال «ارنست شریف الدینوف» از روسیه را ۶ بر یک مغلوب کرد و صاحب مدال طلا شد. نعمتی تا پیش از رسیدن به فینال پس از استراحت، حریفانی از کویت، فیلیپین، شیلی، ترکمنستان و فرانسه را شکست داده بود.

علی اصغر آسیابری دیگر نماینده تیم ایران بود که در فینال نتیجه را به «ادوارد گاسپاریان» از روسیه واگذار کرد و به مدال نقره رسید. او در این دیدار ۸ بر ۷ نتیجه را واگذار کرد. آسیابری، پس از استراحت در دور اول، نمایندگان چین تایپه، کرواسی، بلژیک، قزاقستان و ترکیه را از پیش رو برداشته بود.

علی رحیمی دیگر نماینده وزن ۷۵- کیلوگرم هم موفق به کسب مدال برنز این رقابتها شد. رحیمی ابتدا «میشل دورهام» از استرالیا را ۴ بر صفر از پیش رو برداشت و سپس برابر «برنارد پینئو» از پرتغال ۵ بر ۲ صاحب برتری شد و در ادامه ۳ بر یک «ایوان جلوس» از یونان را شکست داد. وی در مبارزه چهارم مقابل «لیمه تاین» از فرانسه ۸ بر صفر به پیروزی دست یافت و در نیمه نهایی ۱۰ بر ۴ نتیجه را به «ارنست شریف الدینوف» از روسیه واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت. در دیدار رده بندی ۷ بر ۵ جاشوا از اندوزی را مغلوب کرد و به مدال برنز این وزن بسنده نمود.

صالح اباذری دیگر نماینده کشورمان موفق به کسب مدال برنز شده بود.