«برزویی» به دنبال کسب پنجمین سهمیه کاراته ایران در انتخابی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۲۷ مهرماه در جریان سومین روز از مسابقات کاراته انتخابی قهرمانی جهان، امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم به مصاف رقبای خود می‌رود. در این وزن ۵۸ کاراته کا ثبت نام کرده اند که شش نفر برتر مجوز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کنند.

برزویی از جمله کاراته کاهای جوان و خوش آتیه کرمانشاه است که در رده های سنی پایه توانایی خود را ثابت کرده و مسیر پیشرفت و رسیدن به تیم ملی را گام به گام طی کرده و اکنون در جایگاهی است که می تواند با درخشش روی تاتامی پهن شده در سالن «پیر دو کوبرتن» شهر پاریس جایگاه خود در تیم ملی را تثبیت کند.

این ملی پوش در گفتگو با خبرنگار مهر به رقابت های انتخاب جهان اشاره کرد و گفت: مسابقات سختی پیش رو داریم، البته اغلب کاراته کاهای عنوان دار سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را از طریق سیستم رنکینگ و قاره ای کسب کرده اند ولی حضور ۵۸ کاراته کا که قطعا بهترین های کشور خود هستند کار را دشوار کرده است.

برزویی ادامه داد: لیست کاراته کاهای شرکت کننده در این مسابقات موجود است و با برخی از آنها پیش از این مبارزه کرده و به نوعی از یکدیگر شناخت داریم. تمام تلاش خود را برای ثبت یک نتیجه مناسب به کار خواهم گرفت.

ملی پوش کاراته کشورمان در پایان گفت: تیم ملی کاراته در بخش کومیته در چهار وزن سهمیه مسابقات جهانی را کسب کرده است. ایران به عنوان یکی از تیم ها برتر دنیا می بایست با تیمی کامل در این مسابقات شرکت کند و این وظیفه من را سخت تر می کند. تمرینات خوبی را زیر نظر کادر فنی پشت سر گذاشتیم و به امید خدا می روم که به این هدف یعنی سهمیه جهانی دست پیدا کنم.

رقابت های کاراته انتخابی قهرمانی جهان ۲۵ تا ۲۷ مهرماه در پاریس برگزار خواهد شد.