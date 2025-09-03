ضرورت برنامه ریزی برای مراقبت از بینایی سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد پاکمهر، در آئین افتتاحیه بیستوهفتمین کنگره اپتومتری ایران، ضمن قدردانی از خدمات جامعه اپتومتری کشور، اظهار داشت: بینایی یکی از ارکان اصلی سلامت عمومی است و اپتومتریستها در خط مقدم صیانت از سلامت بینایی مردم قرار دارند.
وی با اشاره به تحولات جمعیتی کشور افزود: طبق پیشبینیها تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران در سنین سالمندی قرار میگیرند و این امر اهمیت برنامهریزی در حوزه سلامت چشم و خدمات اپتومتری را دوچندان میکند.
پاکمهر با تأکید بر جایگاه انجمن اپتومتری ایران در حوزه مسئولیتهای اجتماعی خاطرنشان کرد: این انجمن طی سالهای اخیر بیش از ۱۴ گروه جهادی در مناطق محروم برگزار کرده که نتیجه آن معاینه بیش از ۱۵۰ هزار نفر و اهدای حدود ۳۰ هزار عینک رایگان به اقشار کمبضاعت بوده است. این خدمات ارزشمند نشان میدهد اپتومتریستها علاوه بر فعالیت علمی، در حوزه عدالت اجتماعی نیز نقشآفرین هستند.
نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین گفت: کاهش شیوع تنبلی چشم در ایران به کمتر از میانگین جهانی، حاصل همکاری نزدیک انجمن اپتومتری با سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی است. این دستاورد ملی، نشانه توانمندی جامعه اپتومتری کشور است.
وی در ادامه به ضرورت توسعه آموزشی این رشته اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به نیازهای روزافزون، لازم است رشته اپتومتری علاوه بر کارشناسی و کارشناسی ارشد، در مقاطع PhD و حتی دکترای حرفهای توسعه یابد؛ همانند رشتههای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی.
پاکمهر با قدردانی از برگزارکنندگان کنگره، به ویژه رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران، تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همواره پشتیبان جامعه اپتومتری است و در رفع مشکلات بیمهای، تعرفهها و توسعه آموزشی، در کنار این انجمن فعال خواهد بود.
نظر شما