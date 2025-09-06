توجه به نقش هوش مصنوعی در اپتومتری

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی نقدی، با اشاره به محورهای تخصصی کنگره اپتومتری، گفت: یکی از موضوعات مهمی که امسال مورد توجه قرار گرفت، نقش هوش مصنوعی در اپتومتری بود. فناوریهای نوین در این حوزه میتوانند به عنوان ابزاری کارآمد در تشخیص زودهنگام بیماریهای چشمی، پایش روند درمان و حتی ارائه راهکارهای توانبخشی بینایی به کار گرفته شوند.
دبیر اجرایی کنگره اپتومتری افزود: در این کنگره بیش از ۳۰ سخنرانی توسط ۲۵ سخنران ارائه شد که طی آن موضوعاتی همچون لنزهای تماسی، روشهای تشخیصی مشکلات قرنیهای، خشکی چشم، درمان کمبینایی و ویژنتراپی نیز مطرح گردید.
وی ادامه داد: هدف اصلی ما این است که متخصصان اپتومتری کشور همگام با پیشرفتهای جهانی حرکت کنند و بیماران از این دستاوردها بهرهمند شوند.
نمایشگاه جانبی بیست و هفتمین کنگره اپتومتری ایران، با حضور گسترده بازرگانان، واردکنندگان محصولات برندهای معتبر اروپایی، شرکتهای توزیعی و تولیدکنندگان داخلی و خارجی در فضایی به وسعت حدود ۱۰ هزار متر مربع در مرکز همایشها و نمایشگاههای بینالمللی ایرانمال برگزار شد.
این نمایشگاه به عنوان یکی از بزرگترین گردهماییهای تجهیزات اپتومتری کشور، فرصت مناسبی برای تهیه اقلام مورد نیاز همکاران و مؤسسات عینکسازی و اپتومتری فراهم کرد.
همچنین در حاشیه این کنگره، از تمبر یادبود پنجاهمین سال تأسیس رشته اپتومتری در ایران رونمایی شد که بازتابی از نیمقرن تلاش متخصصان این حوزه در ارتقای سلامت بینایی کشور است.
این کنگره با حضور بیش از سه هزار اپتومتریست و همراهی فعال شرکتهای دانشبنیان و صنایع تجهیزات اپتومتری، برگزار شد.
