اپتومتریست ها در خط مقدم سلامت بینایی جامعه قرار دارند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، از اپتومتریست‌ها به عنوان بازوی توانمند نظام سلامت در خط مقدم بینایی نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده، در آئین افتتاحیه بیست‌وهفتمین کنگره اپتومتری ایران، از تلاش‌های اپتومتریست‌ها و جامعه چشم پزشکی کشور تقدیر کرد و آنان را «نگاهبانان خط اول سلامت بینایی» دانست.

وی با اشاره به نقش کلیدی بینایی در زندگی فرد و جامعه گفت: اپتومتریست‌ها هم در حوزه پیشگیری، هم در تشخیص و هم در درمان، بازوی توانمند نظام سلامت هستند. آمارهایی که ارائه شد نشان می‌دهد اگر غربالگری‌های اپتومتری طی سه دهه اخیر اجرا نمی‌شد، امروز با صدها هزار کودک نابینا و کم‌بینا در کشور مواجه بودیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با تأکید بر لزوم همگامی جامعه علمی ایران با دانش روز دنیا، افزود: برگزاری این کنگره‌ها در شرایط دشوار، نشان‌دهنده پویایی و تلاش جامعه علمی کشور است. توان علمی و مهارتی در کنار اخلاق حرفه‌ای و تعهد مردمی، دو بال اصلی اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و افتخار ملی ما است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات صنفی جامعه اپتومتری اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های مهم، بحث تعرفه‌ها و پذیرش نسخ است. طی چهار سال گذشته، تلاش‌های زیادی انجام شد و میانگین رشد جز حرفه‌ای سالانه به بیش از ۲۷ درصد رسید. با این حال لازم است وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها کمک کنند تا خدمات اپتومتری به ارزش واقعی خود نزدیک‌تر شود.

رئیس‌زاده ضمن تقدیر از برگزارکنندگان کنگره، افزود: اپتومتری رشته‌ای پویا و اثرگذار است و نقش اساسی در ارتقای سلامت چشم جامعه دارد. امیدواریم این کنگره فرصتی برای تبادل دانش، تقویت همدلی و افزایش توانمندی‌های حرفه‌ای در مسیر ساختن ایران قوی و سربلند باشد.

