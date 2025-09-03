اپتومتریست ها در خط مقدم سلامت بینایی جامعه قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیسزاده، در آئین افتتاحیه بیستوهفتمین کنگره اپتومتری ایران، از تلاشهای اپتومتریستها و جامعه چشم پزشکی کشور تقدیر کرد و آنان را «نگاهبانان خط اول سلامت بینایی» دانست.
وی با اشاره به نقش کلیدی بینایی در زندگی فرد و جامعه گفت: اپتومتریستها هم در حوزه پیشگیری، هم در تشخیص و هم در درمان، بازوی توانمند نظام سلامت هستند. آمارهایی که ارائه شد نشان میدهد اگر غربالگریهای اپتومتری طی سه دهه اخیر اجرا نمیشد، امروز با صدها هزار کودک نابینا و کمبینا در کشور مواجه بودیم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با تأکید بر لزوم همگامی جامعه علمی ایران با دانش روز دنیا، افزود: برگزاری این کنگرهها در شرایط دشوار، نشاندهنده پویایی و تلاش جامعه علمی کشور است. توان علمی و مهارتی در کنار اخلاق حرفهای و تعهد مردمی، دو بال اصلی اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و افتخار ملی ما است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات صنفی جامعه اپتومتری اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغههای مهم، بحث تعرفهها و پذیرش نسخ است. طی چهار سال گذشته، تلاشهای زیادی انجام شد و میانگین رشد جز حرفهای سالانه به بیش از ۲۷ درصد رسید. با این حال لازم است وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بیمهها کمک کنند تا خدمات اپتومتری به ارزش واقعی خود نزدیکتر شود.
رئیسزاده ضمن تقدیر از برگزارکنندگان کنگره، افزود: اپتومتری رشتهای پویا و اثرگذار است و نقش اساسی در ارتقای سلامت چشم جامعه دارد. امیدواریم این کنگره فرصتی برای تبادل دانش، تقویت همدلی و افزایش توانمندیهای حرفهای در مسیر ساختن ایران قوی و سربلند باشد.
