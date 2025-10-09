ضرورت غربالگری بینایی سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن علمی اپتومتری ایران، همزمان با روز جهانی بینایی، طرح ملی غربالگری بینایی سالمندان با مشارکت گسترده انجمنهای علمی، سازمان بهزیستی و فعالان حوزه اپتومتری در مشهد آغاز شد.
این طرح با هدف پیشگیری از اختلالات بینایی و ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان، در استان خراسان رضوی بهصورت ویژه در حال اجرا است.
جواد ملایی رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران، در حاشیه این مراسم اظهار داشت: به مناسبت روز جهانی بینایی، با همکاری انجمنهای استانی و همراهی سازمان بهزیستی، طرح غربالگری بینایی در مشهد آغاز شده است.
وی افزود: استان خراسان رضوی با ظرفیت بالای علمی و اجرایی، یکی از پیشتازان این طرح در سطح کشور محسوب میشود. امروز با حضور گسترده اپتومتریستها و تجهیزات تخصصی، بیش از ۴ هزار سالمند مورد ارزیابی بینایی قرار گرفتند.
ملایی ادامه داد: در سالهای گذشته، طرح غربالگری بینایی کودکان با موفقیت اجرا شد و طی آن بیش از ۶۲ میلیون غربالگری برای کودکان طی چند مرحله صورت گرفت که منجر به شناسایی دو میلیون مورد اختلالات بینایی و بیش از ۵۰۰ هزار مورد تنبلی چشم شد. اکنون با ورود به دوره سالمندی جمعیت، باید همین نگاه پیشگیرانه را برای حفظ بینایی سالمندان نیز دنبال کنیم.
عباس عظیمی، پیشکسوت رشته اپتومتری و رئیس اسبق دانشکده اپتومتری مشهد نیز در این مراسم گفت: سالمندان با بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشار چشم (آب سیاه) در معرض اختلالات بینایی پنهان هستند. بسیاری از این بیماریها بدون علامت هستند و فقط از طریق غربالگری و معاینات منظم شناسایی میشوند. اگر بتوانیم این خدمات را بهصورت وسیع و هدفمند ارائه دهیم، از بسیاری از موارد نابینایی و کم بینایی قابل پیشگیری جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: در طرح مشابهی که هفته گذشته در اراک اجرا شد، بیش از ۶۰۰ خدمت تخصصی بینایی و شنوایی به سالمندان ارائه شد و حدود ۲۲۰ عینک رایگان تجویز گردید. انتظار داریم در مشهد که جمعیت سالمندی بیشتری دارد، این خدمات با گستردگی و کیفیت بالاتری دنبال شود.
ملایی نیز با تأکید بر ظرفیت بالای استان خراسان رضوی در این حوزه گفت: با انجمن علمی اپتومتری خراسان رضوی که از فعالترین و منسجمترین انجمنهای کشور است، مذاکراتی جهت انعقاد تفاهمنامه همکاری انجام شده تا پایگاه دائمی غربالگری بینایی سالمندان ایجاد شود. هدف ما خدمت مؤثر به سالمندان با ارائه خدمات تشخیصی، تجویز عینک رایگان و آموزش عمومی است.
در حال حاضر بیش از ۳۳۰۰ پایگاه غربالگری در سراسر کشور فعال هستند که بخش قابل توجهی از آنها در استان خراسان رضوی مستقر است. این طرح گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت در سلامت بینایی و حمایت از جمعیت سالمند کشور محسوب میشود.
نظر شما