«شیرجه» جایزه بهترین فیلم جشنواره کانادایی را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه؛ فیلم کوتاه «شیرجه» به نویسندگی و کارگردانی محمد تنابنده و تهیه‌کنندگی امیر صیدآبادی جایزه بهترین فیلم جشنواره Tinff کانادا را دریافت کرد.

این جایزه به امیرصیدآبادی تهیه‌کننده فیلم کوتاه «شیرجه» رسید که پیش از این هم در فستیوال‌های جهانی مورد توجه قرار گرفته بود.

فستیوال Tinff به‌عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سینمای کاناداست که به اسکار کانادا معروف است و در تورنتو برگزار می‌شود.

حسین مهری، عاطفه اکبری، محمدصادق میرمحمدی، مهکامه زرینه، علی اصغر نویی، فریبرز شاه‌کرمی، ناصر جزندری، آروین زند و ماهان درخشان بازیگران فیلم کوتاه «شیرجه» هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «آذر من به آخرین چیزی که فکر می‌کنم بچه دار شدنه …».

عوامل این فیلم عبارتند از: نویسنده و کارگردان: محمد تنابنده، تهیه‌کننده: امیر صیدآبادی، مدیر فیلمبرداری: جمال شمس، طراح گریم: محمود دهقانی، مدیر صدابرداری: امیر حاتمی، دستیار اول کارگردان: فراز عمومی، مدیر برنامه‌ریزی: مهدی ابراهیمی، طراح صحنه: مجید صیدآبادی، طراح لباس: ماندانا مراد قلی، مدیر تولید: پارسا جمال‌نسب، جانشین تولید: علی پالیزدار، عکاس: لیلا خوش‌کنار، منشی صحنه: شعله یخچالی، مجری طرح: عاطفه اکبری، دستیار اول فیلمبردار: ابراهیم علیزاده، مدیر تدارکات: پیمان عفت‌منش، تدوین: کاوه ایمانی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی- آرش کاظم زاده، موسیقی: آرمان موسی‌پور، طراحی پوستر: مت‌باکس استودیو، دستیار تدوین: امیر شهبازی، دستیار دوم کارگردان: درناز کبیر، دستیار برنامه‌ریز: مهدیسا اسدی، جانشین تهیه‌کننده: میلاد احمدی نژاد، دستیار تهیه: مهدی یزدی، سرمایه گذاران: مهدی ترابی، محسن محمدی، گروه فیلمبرداری: مهدی نیک‌خواه، سعید غفاری، بهزاد مددی، دستیاران صدابرداری: داوود قلی‌پور، میلاد محالی، مجریان گریم: بهاره مینایی، رضا نادی، دستیار صحنه: امیرمحمد ناصری، دستیار لباس: یلدا وزیری، خدمات: رضا مرادی، حمل و نقل: ارسلان ملک خواه، فرامرز رضایی، فیروز قدرت، علیرضا چراغی، محمد امین سماواتیان، میلاد شهسواری و پشتیبانی فنی: آرش رحیم‌زاده.