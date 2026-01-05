انتشار پوستر «رخ نیلو» در فاصله ۲ روز مانده تا اکران

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه آغاز نمایش عمومی فیلم سینمایی «رخ نیلو» به کارگردانی سیدجلال اشکذری، پوستر رسمی این اثر با طراحی محمد تقیپور و لوگوی روحاله موحدی منتشر شد. این فیلم با تمرکز بر دغدغههای ملموس نسل امروز، از روز چهارشنبه ۱۷ دی روی پرده میرود.
جدیدترین ساخته سیدجلال اشکذری که پیش از این با نام «ممنوعالخروجی» در بخش ویژه چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر در کنار آثاری همچون «پیرپسر» و «غریزه» به نمایش درآمده بود، از روز چهارشنبه ۱۷ دی توسط موسسه پخش «شهر فرنگ» اکران خود را آغاز میکند.
«رخ نیلو» قصهای از یک سفر ناخواسته و پیامدهای پیشبینینشده را روایت میکند که به چالشهای نسل جوان و گرههای ناخواسته در مسیر آنها میپردازد. در خلاصه داستان این اثر آمده است: «- حنا تو چرا اینقدر نگرانی؟ نیلوفر ما رو با برنامهریزی کشونده به این سفر، ته این سفر دردسره … .»
سیدجلال اشکذری که ساخت آثاری چون «خانهای کنار ابرها»، «دلبری» و سریالهای «شاهرگ» و «حانیه» را در کارنامه دارد، در این فیلم علاوه بر کارگردانی، نویسندگی و تهیهکنندگی اثر را نیز بر عهده داشته است.
سجاد بابایی، نیلوفر کوخانی، ساقی حاجیپور، نگار نیکدل، روحالله زمانی، امین پابرجا با حضور روشنک گرامی و سام درخشانی بازیگران این فیلم هستند.
همچنین عوامل فیلم سینمایی «رخ نیلو» عبارتند از نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: سیدجلال اشکذری، سرمایهگذار: سیدابوالفضل یزدی، مدیران تولید: امین پابرجا و علی نوابی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، مجری طرح و انتخاب بازیگر: علی مردانه، مدیر صدابرداری: طاهر پیشوایی، طراح گریم: مرتضی کهزادی، مدیر تدارکات: امیر پارسا و سعید محبوبی، طراح صحنه: محسن خدابخش، طراح لباس: فاطمه صفری، مشاور تولید: پرویز کاظملو، دستیار کارگردان و برنامهریز: جواد گنجی، منشی صحنه: مژگان تمجیدی، صداگذار: مهرداد جلوخانی، اصلاح رنگ و نور: مهران جبلی، ویژوال: علی سجادی، دستیار تهیه: ماشاالله محمدیان و شیرین شادی، روابط عمومی: زهرا کاظمی، عکاس: مهدی دلخواسته.
