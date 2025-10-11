«موزیکالیته» مریم کاظمی در راه پردیس تئاتر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه تئاتر مستقل، نمایش «موزیکالیته» نوشته، و کارگردانی مریم کاظمی به مناسبت ۲۵ سالگی گروه تئاتر مستقل طراحی و نوشته شده با نقشآفرینی نزدیک به ۱۰۰ بازیگر از نسلهای مختلف این گروه؛ حرفهای تا نوآموز، آخرین مراحل تمرین را پشت سر می گذارد.
در این نمایش موزیکال هنرمندانی همچون هومن رهنمون، میترا کریمخانی، عرفان میدانلو، پریسا فلاحزاده، مهراد زمانی، فربد تجویدی، آنا نمکچیان، ثمینه لسانی، نسیم امیرخسرو، شیما میرمهدی، شیوا شریعتزاده، علیرضا عموزاد، کیانا کریمی، میلاد رضایی، طناز نوروزی، مریم ذکاوتی، حنانه کامیابی، سارینا سالاریان به ایفای نقش میپردازند.
ببیش از ۸۰ بازیگر کودک و نوجوان که از جمله هنرجویان مریم کاطمی در آموزشگاه تئاتر مستقل، پردیس تئاتر تهران، آموزشگاه سینمایی خورمهر و سایر فرهنگسراهای تهران به شمار میروند در این اثر بزرگ نمایشی روی صحنه میروند.
در «موزیکالیته» بخشهایی از موسیقی و حرکت نمایشهای مختلف که طی ۲۵ سال روی صحنه رفتهاند، انتخاب شده تا خاطره سالها کار در بخش کودک و نوجوان را با تماشاگران به اشتراک بگذارد.
مریم کاظمی در بخشی از خلاصه داستان این نمایش نوشته است: «موزیکالیته قدرت انسان در ارائه و تجسم اجزای موسیقی است. با کمک فیگورهای طراحی شده در نمایشهای مختلف گروه تئاتر مستقل، در بخش موسیقایی و ترکیب ریتمها، ترجمه موسیقی به حرکت بدنی و اجرای آن. این اثر نمایشی سعی دارد احساسات عمیق موسیقایی را به تماشاچیان انتقال دهد. موزیکالیته اجرای موسیقی و تاثیر آن را خوشایند میکند.
بلیت این نمایش از طریق سایت تیوال ارائه میشود.
نظر شما