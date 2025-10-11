به گزارش خبرگزاری مهر، بابک رضی‌منش روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان اظهار کرد: طرح جامع حمل‌ونقل تبریز یکی از پروژه‌های راهبردی مدیریت شهری است که با هدف تحلیل وضعیت موجود، پیش‌بینی تقاضای سفر و تدوین چشم‌انداز ترافیکی شهر در افق‌های مختلف برنامه‌ریزی در حال اجراست.

وی افزود: این مطالعات در قالب قرارداد میان شهرداری تبریز و دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام می‌شود و تاکنون دو فصل نخست آن شامل گردآوری داده‌های پایه، بررسی اطلاعات فرادست و اجرای آماربرداری‌های مبدا مقصد، شمارش حجم ترافیک، سرنشین‌سنجی و پایش عملکرد حمل‌ونقل همگانی به پایان رسیده است.

مدیرکل دفتر فنی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی تصریح کرد: بطور متوسط هر شهروند تبریزی ۱/۹۲ سفر در روز دارد. که بخش قابل توجهی از سفرهای درون‌شهری خودرومحور بوده و نتایج اولیه مطالعات نشان می‌دهد سهم سواری شخصی بیشترین سهم از سفرهای شهری در تبریز بوده بطوری که سهم سواری‌های شخصی ۵۶ درصد بصورت تک سرنشین، ۳۲ درصد دو سرنشین و ۱۲ درصد سه نشین یا بیشتر تردد می‌کنند.

رضی‌منش ادامه داد: با تأیید مرحله دوم مطالعات از سوی شورای هماهنگی ترافیک استان، وارد مرحله سوم طرح یعنی فاز مدل‌سازی کلان ترافیکی و انتخاب نرم‌افزار شبیه‌سازی شده‌ایم.

وی گفت: در این مرحله، داده‌های میدانی شامل ماتریس‌های مبدا–مقصد، اهداف سفر و الگوهای انتخاب وسیله نقلیه و مسیرهای حرکتی شهروندان در نرم‌افزارهای تخصصی مدل‌سازی از جمله VISUM وارد می‌شود تا جریان واقعی ترافیک در شبکه معابر شبیه‌سازی گردد.

مدیرکل دفتر فنی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به دستاوردهای فاز مدل‌سازی گفت: با اجرای مدل پایه، شاخص‌های کلیدی از جمله حجم عبور، تأخیر مسیر و تقاطع، سرعت متوسط شبکه و میزان مصرف سوخت در سطح شهر تحلیل می‌شود که این داده‌ها مبنای شناسایی گلوگاه‌ها و نارسایی‌های عملکردی سیستم حمل‌ونقل خواهد بود.

وی افزود: همچنین نتایج مدل، امکان ارزیابی سناریوهای مختلف توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح هندسی معابر را در افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فراهم می‌کند.

رضی‌منش در پایان با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای طرح گفت: در فصول بعدی، تحلیل دقیق مشکلات شبکه ترافیکی و در فصل پنجم، ارائه مجموعه‌ای از راهکارها و گزینه‌های اجرایی برای بهبود شرایط ترافیک، ارتقای سهم حمل‌ونقل همگانی و کاهش وابستگی به خودروی شخصی انجام خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: نتایج این مطالعات به عنوان پشتوانه‌ای علمی و تصمیم‌ساز، مبنای برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری در مسیر حل چالش‌های ترافیکی و افزایش رضایتمندی شهروندان تبریزی قرار گیرد.