۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۲

وزیر آموزش و پرورش وارد تبریز شد

تبریز- وزیر آموزش و پرورش برای انجام سفر کاری یک‌روزه وارد تبریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه علیرضا کاظمی علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش برای انجام سفر کاری یک‌روزه وارد تبریز شد.

وی در بدو ورود با استقبال بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان محلی مواجه شد.

هدف اصلی از این سفر، شرکت در نشست تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و بررسی مهم‌ترین چالش‌های آموزشی و تربیتی استان آذربایجان شرقی عنوان شده است.

در این جلسه تخصصی که با حضور استاندار، اعضای شورای معاونان اداره‌کل آموزش و پرورش استان و مدیران نواحی و مناطق مختلف برگزار می‌شود، محورهای اصلی بحث شامل ارتقای کیفیت آموزشی، مسائل مرتبط با نیروی انسانی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پیگیری اجرای برنامه‌های تحولی وزارتخانه خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وزیر آموزش و پرورش در حین این سفر، در تعدادی برنامه بازدید و نظارتی از مراکز آموزشی نیز حضور خواهد یافت.

