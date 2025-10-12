کاظم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شیوه نمایش شاگردان امیر قلعه نویی در جریان باخت ۲ بر یک مقابل روسیه در دیداری تدارکاتی و همچنین نحوه تعیین استراتژی از سوی کادرفنی برای آماده سازی این تیم در مسیر موفقیت برای جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت کرد. پیشکسوت فوتبال ایران معتقد است تیم ملی مقابل روسیه عملکردی بهتر از رقابت‌های کافا داشت اما هنوز در انتقال توپ و هماهنگی تیمی با چالش جدی روبه‌رو است.

عملکرد تیم ملی مقابل روسیه نسبت به کافا بهتر بود

کاظم محمودی در ابتدا درباره عملکرد شاگردان امیر قلعه‌نویی مقابل روسیه گفت: نسبت به رقابت‌های کافا، نمایش بهتری داشتیم چون در این بازی نفرات اصلی در ترکیب بودند. تغییراتی که در ساختار تیم ایجاد شد، باعث بهبود نسبی عملکرد فنی نسبت به بازی‌های بسیار ضعیف در تورنمنت کافا شد.

او افزود: از نظر دفاعی پیشرفت‌هایی نسبت به یک سال گذشته دیده می‌شود، اما به همان اندازه در بخش انتقال توپ و چرخش مؤثر در زمین دچار مشکل بودیم. این بخش از بازی نیاز به کار تاکتیکی بیشتری دارد تا تیم بتواند با سرعت و هماهنگی بهتری حمله کند.

قلعه‌نویی هنوز دنبال ترکیب نهایی برای جام جهانی است

محمودی با اشاره به تصمیمات کادر فنی تیم ملی گفت: به نظر می‌رسد امیر قلعه‌نویی همچنان در حال آزمایش و پیدا کردن ترکیب اصلی تیم برای جام جهانی است. اگر می‌خواهیم در این رقابت‌ها موفق باشیم، باید از همین حالا ترکیب اصلی، تعویض‌ها و حتی آلترناتیوهای هر پست را در صورت مصدومیت بازیکنان بشناسیم. دیگر فصل تغییرات ناگهانی نیست. تیم باید به ثبات برسد.

دعوت دیرهنگام میلاد محمدی اشتباه بود

سرمربی پیشین تراکتور در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دعوت دوباره میلاد محمدی اشاره کرد و گفت: دعوت از میلاد محمدی باید قبل از شروع اردوی مهرماه انجام می‌شد، نه اینکه وقتی به بن‌بست می‌خوریم سراغ او برویم. چنین تصمیم‌هایی نشان می‌دهد هنوز برنامه مشخصی برای جانشینی در پست دفاع چپ وجود ندارد. بازیکنی که تجربه طولانی در تیم ملی دارد، باید از ابتدا در اردو باشد تا با شرایط جدید تیم هماهنگ شود.

پیشرفت در فاز دفاعی، ضعف در حمله

محمودی درباره نقاط قوت و ضعف تیم مقابل روسیه افزود: در زمان ضدحمله‌ها دفاع تیمی بهتری نسبت به گذشته داشتیم، اما فرصت چرخش توپ بسیار محدود بود. تیم ملی باید در این بخش تمرینات جدی‌تری داشته باشد تا بتواند توپ را با سرعت و دقت بین خطوط جابه‌جا کند و موقعیت‌سازی بیشتری داشته باشد.

اردوهای بلندمدت برای هماهنگی ضروری است

محمودی در پایان با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت گفت: قلعه‌نویی حق دارد اردوهای طولانی‌مدت برگزار کند چون زمان کمی برای ایجاد استراتژی جدید دارد. بازیکن ایرانی معمولاً در قالب یک سیستم ثابت باقی می‌ماند و نمی‌توان با چهار یا پنج جلسه تمرین کوتاه، روش بازی جدیدی را به او منتقل کرد. بنابراین باید از همین حالا برنامه مشخصی داشت دیگر جای هیچ اشتباهی نیست و همه باید به بهترین شکل کار کنند.