تیم ملی فوتسال تمرینات خود را با توپ رسمی جام جهانی آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، صبح امروز ملی‌پوشان فوتسال پس از انجام حرکات کششی و بدنسازی برنامه‌های تکنیکی و تاکتیکی مورد نظر کادر فنی را زیر نظر شهرزاد مظفر سرمربی و آمنه محمودی و نسیم مهاجرانی(مربیان تیم) انجام دادند.

روز گذشته نیز بازیکنان به ریکاوری، بدنسازی و تمرینات آبی در استخر پرداختند تا با آمادگی کامل در تمرین امروز حاضر شوند.

برنامه اردویی ملی‌پوشان تا پیش از اعزام به روسیه بر این اساس است که ۴ جلسه تمرین تکنیکی و تاکتیکی خواهند داشت. عصر فردا نیز یک دیدار دوستانه با تیم فوتسال زنان سیمرغ زاگرس پرند برگزار می کنند.

تیم ملی فوتسال زنان ایران در ادامه برنامه خود در روزهای فیفادی به روسیه سفر می‌کند تا در قالب دو دیدار دوستانه برابر تیم ملی روسیه به میدان برود.

ملی پوشان عصر روز سه شنبه ۲۲ مهر تهران را به مقصد شهر تولا( روسیه) ترک می کنند تا دو بازی دوستانه برابر تیم ملی فوتسال بانوان این کشور برگزارکنند.

گفتنی است ملی پوشان در روزهای پنجشنبه و شنبه ۲۴ و ۲۶ مهر در مجموعه ورزشی تولیکا در شهر تولا دو بازی دوستانه برابر تیم ملی فوتسال بانوان روسیه برگزار خواهند کرد.