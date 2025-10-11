نمایش و نقد «سینما متروپل» در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر، نویسندگی مشترک محمدعلی باشه آهنگر و حامد باشه آهنگر و تهیه‌کنندگی سیدحامد حسینی، یکشنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۸، در ششصد و شصت و هشتمین نشست باشگاه فیلم تهران در فرهنگسرای ارسباران به نمایش در می‌آید و پس از آن نقد و بررسی می‌شود.

فیلم اجتماعی، عاشقانه و درام «سینما متروپل»، نامزد ۱۳ رشته و برنده ۴ جایزه از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر (برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد)، هم‌اکنون در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است.

رضا کیانیان، مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین باشه‌آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده و شهریار فرد بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«سینما متروپل» روایتگر تلاش گروهی از مردم آبادان برای بازسازی و راه‌اندازی دوباره یک سینما در روزهای سخت محاصره است؛ قصه‌ای از امید، عشق و قدرت سینما در روزهای سخت.

پس از نمایش فیلم، نشست نقد و بررسی فیلم با حضور محمدعلی باشه آهنگر نویسنده و کارگردان، سیدحامد حسینی تهیه کننده، حامد باشه آهنگر نویسنده، حمید باشه آهنگر تدوینگر، رضا کیانیان، نوشین مسعودیان و حسین باشه آهنگر بازیگران، کورش جاهد مدرس و منتقد سینما و جمعی دیگر از عوامل فیلم برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای حضور در ششصد و شصت و هشتمین نشست باشگاه فیلم تهران می‌توانند به سایت سینماتیکت مراجعه کنند.