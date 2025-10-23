به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آئین رونمایی از آلبوم موسیقی «ناز نگه» با آهنگسازی و تنظیم بابک شهرکی و خوانندگی رضا طیبی با آثاری از ساختههای همایون خرم، روز جمعه دوم آبان ساعت ۱۹ با حضور عوامل اجرایی آلبوم و جمعی از چهرههای پیشکسوت فرهنگ و هنر در فرهنگسرای ارسباران رونمایی میشود.
سخنرانان این مراسم سهیل محموی شاعر و نویسنده، میرعلیرضا میرعلینقی پژوهشگر و مورخ موسیقی کلاسیک ایرانی، رضا خرم فرزند زندهیاد همایون خرم و محسن حسینی آهنگساز مولف و نوازنده سنتور هستند.
اجرای موسیقی در چند بخش همراه با ارائه چاپ جدید کتاب «غوغای ستارگان» (خاطرات هنری همایون خرم) که توسط انتشارات جاویدان به چاپ رسیده، از دیگر بخشهای این آئین است.
درباره این آلبوم به قلم رضا خرم آمده است:
«آثار زندهیاد استاد همایون خرم گذشته از مقبولیت همهجانبه در زمان ساخت و ضبط و اجرای اولیهشان، در دو دهه آخر عمر استاد از چنان محبوبیت مضاعفی بهرهمند شد که میتوان گفت هیچ آهنگسازی در تاریخ موسیقی ایران چنین اقبال هنری و اجتماعی را نداشته است. در آثار او جاذبهای دلفریب است که خوانندگان را در هر رده و سطحی به انگیزه بازخوانی این آثار وامیدارد. سیدرضا طیبی خوانندهای باتجربه و دارای صدایی نیرومند، توانسته با توجه به پشتوانه دانش موسیقایی و دریافتهای شخصی و تکنیک آوازی خاص خود، با طراحی و اجرای سه آواز در مایههای بیات اصفهان، ماهور و مخالف سهگاه، آوازخوانی خود را نیز در کنار اجرای هنرمندانه این تصانیف به اثبات برساند.»
حضور در این برنامه برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است و جهت شرکت در آن میتوانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.
