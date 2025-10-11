آمار شهدا و مجروحان جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۷ هزار و ۶۸۲ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۰ هزار و ۳۳ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۱۵۱ شهید به بیمارستان منتقل شده است. که ۱۱۶ پیکر از زیر آوار خارج شده اند. همچنین در این مدت ۷۲ نفر نیز زخمی شده‌اند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که آمار قربانیان قحطی و گرسنگی در غزه به ۴۶۳ نفر برسد که ۱۵۷ نفر از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند.

همچنین از زمان اعلام شاخص IPC (اعلام قحطی در غزه) تاکنون ۱۸۵ مورد شهادت بر اثر سوءتغذیه ثبت شده است که ۴۲ کودک در میان آن‌ها هستند.