۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

آمار شهدا و مجروحان جنگ غزه

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۷ هزار و ۸۰۶ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۷ هزار و ۸۰۶ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۰ هزار و ۶۶ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۱۲۴ شهید به بیمارستان منتقل شده است. که ۱۱۷ پیکر از زیر آوار خارج شده اند. همچنین در این مدت ۳۳ نفر نیز زخمی شده‌اند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مدعیان دروغین حقوق بشر کدام گورستانی رفته اند چرا جنایات جنگی رژیم جعلی صهیونیستی را در غزه محکوم نمی کنند
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      رژیم جعلی صهیونیستی بیجا و غلط کرد
    • IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      پس چی شد ترامپ قرار بود با نتانیاهو درباره پایان جنگ غزه صحبت کند اینطوری که معلوم است نتانیاهو و ترامپ می خواهند درخصوص آتش بس در غزه خلف وعده کنند

