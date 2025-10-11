به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر ریاست جمهوری مصر به نقل از «عبدالفتاح السیسی» اعلام کرد که این کشور میزبان یک کنفرانس بین‌المللی برای بهبود اوضاع و بازسازی زودهنگام در نوار غزه خواهد بود.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری مصر، السیسی در دیدار با همتای قبرسی خود، در مورد آخرین تحولات خاورمیانه به ویژه توافق آتش بس در نوار غزه، گفتگو و بر لزوم اجرای کامل این توافق تأکید کرد.

رئیس جمهور مصر همچنین پایان جنگ، آزادی اسرا، تضمین دسترسی به کمک‌ها و آغاز بازسازی نوار غزه را حائز اهمیت خواند و بر لزوم استقرار نیروهای بین‌المللی در نوار غزه تأکید کرد.