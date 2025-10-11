  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۸

کنفرانس بین المللی بازسازی غزه در مصر برگزار می‌شود

کنفرانس بین المللی بازسازی غزه در مصر برگزار می‌شود

رئیس‌جمهور مصر ضمن تأکید بر ضرورت اجرای کامل توافق آتش‌بس در نوار غزه، از برگزاری کنفرانس بین المللی برای بازسازی این باریکه خبر داد، ولی به زمان دقیق آن اشاره‌ای نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر ریاست جمهوری مصر به نقل از «عبدالفتاح السیسی» اعلام کرد که این کشور میزبان یک کنفرانس بین‌المللی برای بهبود اوضاع و بازسازی زودهنگام در نوار غزه خواهد بود.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری مصر، السیسی در دیدار با همتای قبرسی خود، در مورد آخرین تحولات خاورمیانه به ویژه توافق آتش بس در نوار غزه، گفتگو و بر لزوم اجرای کامل این توافق تأکید کرد.

رئیس جمهور مصر همچنین پایان جنگ، آزادی اسرا، تضمین دسترسی به کمک‌ها و آغاز بازسازی نوار غزه را حائز اهمیت خواند و بر لزوم استقرار نیروهای بین‌المللی در نوار غزه تأکید کرد.

کد خبر 6619045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها