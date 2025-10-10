جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیهای جدیدترین آمار شهدا و زخمیهای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۷ هزار و ۲۱۱ نفر به شهادت رسیدهاند.
همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمیهای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۶۹ هزار و ۹۶۱ نفر رسیده است.
این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۱۷ شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت ۷۱ نفر نیز زخمی شدهاند.
همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز ۱۳۵۹۸ نفر شهید و ۵۷۸۴۹ نفر زخمی شدند.
هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.
در مراکز توزیع کمکها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ نفر زخمی شدند تا شمار فلسطینیهایی که در این مراکز به شهادت رسیدهاند به ۲۶۱۵ شهید و ۱۹۱۸۲ نفر برسد.
