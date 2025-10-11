به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم چهل و چهارمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، روز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه و ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه در نشست گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، با قدردانی از رئیس سازمان بازرسی به جهت فراهم آوردن زمینه این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای جنگ، و آرزوی سلامتی و توفیق برای مقام معظم رهبری، این روز را به همه حاضران تبریک گفت.

وی با اشاره به جایگاه و وظایف سازمان بازرسی، اظهار کرد: در اینگونه نشست‌ها، باید درباره فلسفه نظارت و وظایف نظارتی سازمان بازرسی سخن گفت. هنگامی که از فلسفه نظارت سخن می‌گوئیم، باید تلقی و نگرش خود را نسبت به ادارات، سازمان‌ها، نهادها و همچنین مدیران شفاف کنیم، چرا که بدون شناخت صحیح این تلقی ما ونگرش، فلسفه نظارت به‌درستی تبیین نخواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: طبیعتاً این بحث در مجامع علمی و منابع مختلف بررسی شده و دیدگاه‌های متعددی در خصوص سازمان‌ها و مدیران ارائه شده است.

وی با استناد به اندیشه‌های شهید مطهری، مقدمه‌ای نظری ارائه کرد و گفت: شهید مطهری دو ویژگی بارز اسلام را توحید و عدالت اجتماعی عنوان می‌کند. در خصیصه و ویژگی اول اسلام با شرک، بت‌پرستی و دوگانگی مبارزه می‌کند و یکی از محورهای اصلی حرکت پیامبر اکرم (ص) بود و تمام جهت فکری و ذهنی ایشان در این مبارزه، مبارزه با شرک است. در کنار آن، مبارزه دوم، مبارزه با نابرابری، تبعیض و شکاف‌های اجتماعی است و این نابرابری یک نوع نارضایتی عجیبی در جامعه به وجود می‌آورد لذا باید با نابرابری‌ها و تبعیض‌ها مبارزه کرد.

حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به اینکه یکی از تاریخ نگاران عرب گفته است که مقاومت قریش در برابر پیامبر اسلام (ص) خاطرنشان کرد: آنچه بیشترین مقاومت را در برابر پیامبر ایجاد کرد، توحید نبود، بلکه عدالت اجتماعی و برابری بود. برابری برای قریش بسیار سخت بود و نمی‌پذیرفت که بیت‌المال به‌صورت مساوی تقسیم شود یا اشراف و فقرا در جایگاهی یکسان قرار گیرند بنابراین بیشترین مقاومتی که شکل گرفت در بخش دوم بود. این مقاوت‌ها، امروز نیز در شکل‌های مختلف وجود دارد و مقابله با تبعیض و فساد همچنان نیازمند تلاش و همت است.

وی با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص فساد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که در نظام و جامعه اسلامی امروز، فساد سیستماتیک وجود ندارد، بلکه فسادهای موردی و اتفاقی ممکن است رخ دهد، که این امر نه‌تنها مختص نظام ما، بلکه در همه حکومت‌ها مشاهده می‌شود و فساد اتفاقی در تمام جوامع وجود دارد. اما تفاوت اصلی در این است که در نظام جمهوری اسلامی، انگیزه و اراده جدی برای مبارزه با این فسادها وجود دارد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: مقام معظم رهبری در یک مورد اشاره کردند که اگر امروز شاهد کشف و پیگیری پرونده‌های متعدد هستیم و فساد موردی وجود دارد، دلیل آن انگیزه برخورد جدی مدیران و مسئولان با فساد است. گزارش‌های جامع سازمان بازرسی و اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف، نشان‌دهنده این واقعیت است که هیچ‌کس فساد را نمی‌پذیرد و جامعه نیز آن را برنمی‌تابد. همکاران سازمان بازرسی کل کشور انگیزه بسیار بالایی برای برخورد با فسادهای اتفاقی را دارند و برنامه‌های جامع و همه جانبه نیز برای اصلاح ساختارها و گزارش فسادهای اتفاقی را تدوین نموده و در حال اجرایی کردن هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما زمانی شاهد کاهش یا حذف کامل فسادهای موردی خواهیم بود که ساختارها اصلاح شوند. تأکید کرده‌ام که بسیاری از این فسادها، ریشه در گلوگاه‌ها و ساختارهای معیوب دارند. اگر ساختار اصلاح نشود، فساد همچنان ادامه خواهد یافت؛ لذا سازمان بازرسی موظف است پس از اعلام اشکالات ساختاری به دستگاه‌ها، پیگیر اصلاح آنها باشد. اگر اصلاح صورت نگرفت، باید مشخص شود چرا اقدامی نشده است.

حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به اینکه زیاده‌خواهی و تمایلات مادی عامل بروز فساد در برخی موارد است، گفت: قوه قضاییه با این فساد با جدیت برخورد کرده و خواهد کرد. البته روش برخورد با فساد در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای متفاوت است. امروز، بیش از گذشته در برخورد با فساد جدی هستیم و این برخورد با روش‌های منطقی و عقلانی صورت می‌گیرد، روشی که به التهاب جامعه و نیز ناآرامی ذهنی و فکری جامعه دامن نمی‌زند و بنوعی عمل نمی‌شود که قبح فساد نیز شکسته شود.

وی خاطرنشان کرد: در دوره اخیر، گام‌های مهمی برای کاهش فساد برداشته شده است و این اقدامات انجام شده در اجرای قانون به سرانجام رسیده است. امروز قانون شفافیت، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، و قانون حمایت از افشاگران فساد که در این دوره، با همت ویژه ریاست قوه قضاییه به مرحله اجرا درآمده‌اند. این قوانین نقش مهمی در کاهش سطح فساد بسیار مؤثر خواهد بود.