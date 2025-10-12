  1. جامعه
مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات به دادسرا احضار شد

قوه قضائیه اعلام کرد: دادستانی تهران مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ را به دادسرا احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه؛ انتشار یک مصاحبه در فضای مجازی تشکیل پرونده برای رسانه منتشر کننده ادعا را به همراه داشت. در این مصاحبه که روی خروجی رسانه مورد اشاره رفته و احضار مدیر مسئول رسانه را به همراه داشته است فردی ادعایی در مورد انتخابات سال ۱۴۰۰ مطرح می‌کند.

رسانه منتشر کننده این مصاحبه پیشتر هم در مقاطع مختلف با انتشار اخبار کذب فضای خبری را تحت تأثیر قرار داده بوده است که در مورد آنها هم برخورد قضائی صورت گرفته است.

با احضار مدیرمسئول این رسانه به دادسرا، وی در مورد مصاحبه منتشر شده پاسخگوی مرجع قضائی خواهد بود.

همچنین با تشکیل پرونده قضائی برای مجری سابق صدا و سیما که در این برنامه ادعای موصوف را مطرح کرده است، وی باید به دادستانی تهران مراجعه کند.

