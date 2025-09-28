مدیران، قضات و کارکنان برتر دستگاه قضایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از مدیران، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبدالهی رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید محمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، علی القاصی رئیس کل دادگستری و علی صالحی دادستان تهران و جمعی از مدیران و مسئولان قضایی کشور برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه معاون اول قوه قضاییه در این مراسم، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: رسالت پیامبر گرامی اسلام، بشارت و انذار بود؛ بنابراین ما باید به تاسی از دین مبین اسلام، علاوه بر انذار و هشدار به متخلفان از اقدامات مثبت تجلیل کنیم.

وی افزود: وقتی پیامبر در مقام بشیر آمده است به این معناست که جنبه‌های مثبت و فواید عمل را بگوید. برگزاری این جلسات تجلیل به همین دلیل و برای این است که از آثار و فواید سند تحول بگویم.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه آنکه می‌کوشد و آنکه نمی‌کوشد هرکز برابر نیستند، گفت: این برنامه علاوه بر معرفی مدیران برتر برای تشریح آثار مثبت سند تحول است.

وی یادآدر شد: وقتی در این سند، هدف معرفی شده گزاره‌های رسیدن به این هدف یک به یک احصا می‌شود تا گامی به عدالت و حقیقت برداشته باشیم؛ لذا در این سند هم اهداف معرفی شده و هم روش رسیدن به این اهداف بیان شده است. در این سند گام‌هایی که باید برداشته شود نیز مشخص شده است تا به هدف عالی که تحقق عدالت است برسیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اینکه عدالت یک ارزش و یک فضیلت است، بیان کرد: وقتی عدالت فضیلت شد، از فضیلت عدالت و از حقیقت می‌گوییم؛ چرا که عدالت حقیقتی است که با فطرت هر کسی سازگار است. مردم تشنه آن هستند که حقیقت‌ها آشکار شوند. پس این سند هم اهداف را مشخص کرده و هم گام‌هایی که برای این اهداف می‌باید برداشته شود مشخص شده است. بازه زمانی رسیدن به این اهداف نیز در این سند تعریف شده است.

وی یادآور شد: آنچه که می‌تواند ما را به عدالت برساند اهتمام ویژه به این سند است. هر گزاره‌ای که مرتبط با هر بخشی است باید انجام شود، زیرا اگر کاری برای اجرای این هدف نکنیم به حقیقت و به عدالت پشت کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تاکید کرد: تمام تجلیل ما در این آیین برای تجلیل عدالت است چرا که حقیقت را یک فضیلت دانستیم و و می‌دانیم که حقیقت پایدار است و آنچه که ماندگار است حقیقت است و آنچه که از بین می‌رود باطل است. برای اینکه این حقیقت زودتر به پایداری و استوار برسد باید این سند مورد توجه همه ما قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه، همه معاونت‌ها مستقر هستند و تلاش وافر و فراوانی دارند و در جهت تحقق این سند گام برداشتند. باید بگوییم این سند، سندی مادر است که اعتبار آن را مقام معظم رهبری تایید کردند. با اعتباری که مقام معظم رهبری به این سند بخشیدند این سند جنبه شرعی هم پیدا کرد و برای ما یک مسئولیت شرعی هم به وجود آورد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ما با استفاده از قانون در حال اداره جامعه هستیم، اما گاهی برای اداره بهتر جامعه، سندهایی تدوین می‌شود که این اسناد جایگاه و اعتبار ویژه‌ای دارند. ما مسئولیت داریم که این سند را مرور کنیم و آنچه که به ما تکلیف کرده و در حوزه ماموریت اداری و سازمانی ماست بر اساس این سند تحقق ببخشیم.

وی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری تاکید کردند که ما باید قدرت و قوت بگیریم. این قوت باید در بخش نظامی، اقتصادی و اصلاح ساختار اداری باشد. همه ما باید این منویات را نقشه راه خود قرار دهیم. تا این اصلاحات صورت نگیرد ما دچار ضعف خواهیم شد؛ پس باید بنیه خود را در این حوزه‌ها تقویت کنیم.

معاون راهبردی قوه قضاییه: دستورالعمل کادرسازی شایسته سالاری و جانشین گزینی از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد

سید محمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این آیین، اظهار کرد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه در طول چند سال گذشته اجرایی شده است. قطعه به قطعه اجزای مختلف در کنار هم قرار داده می‌شود تا تصویر واقعی از تحول قضایی در جامعه منعکس شود.

وی افزود: معاونت اول قوه قضاییه در هفته‌های اخیر دستورالعمل جامع تقدیر در قوه قضاییه را ابلاغ کرد. در این دستورالعمل، مسیرهایی برای تقدیر از کارکنان خدوم و کوشای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، معرفی و انتخاب مدیران برتر قوه قضاییه، بر اساس سه مسیر است. مسیر اول مربوط به انتخاب مدیران، مسیر دوم مسیر انتخاب قاضی نمونه و مسیر سوم انتخاب مدیر نمونه بوده است.

صاحبکار خراسانی تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل مدیر نمونه مدیری است که برنامه عملیاتی را به بهترین شکل اجرا کند و ارزیابی مدیر نمونه بر اساس عمل به برنامه اجرایی انجام می‌شود.

وی در ادامه از ابلاغ دستورالعمل کادرسازی، شایسته‌سالاری و جانشین‌گزینی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه خبر داد و گفت: انتخاب مدیران برتر، مسیر کادرسازی و شایسته سالاری را در قوه قضاییه تسهیل می‌کند.

معاون راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: در فرایند انتخاب مدیر نمونه، دو اصل داشتیم و مسیر اول این بود که معیارها و فرآیند مشخص شود. مسیر دوم نیز مربوط به ارزیابی‌های چند مرحله‌ای است که در اینجا پس از بررسی و پالایش‌های فراوان، مدیران برتر قضایی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در این مدل تلاش شده است توجه ویژه به مدیران جوان در مناطق دور دست شده است و تلاش کردیم که این مدیران جوان و زحمتکش در بین مدیران برتر حضور داشته باشند.

حسین اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه نیز در این مراسم، اظهار کرد: سال ۱۴۰۳ اولین سال تصویب و اجرای سند تحول قضایی بود. بر اساس این سند، مدیران، قضات و کارکنان برتر قضایی باید شناسایی و معرفی شوند.

وی افزود: تجربه اجرای این برنامه کمک می‌کند که ساختارهای منسجمی در قوه قضاییه به وجود آید.

اعظمی یادآور شد: سند تحول شامل برش ستادی و یک برش استانی تحت عنوان برنامه‌های تحول و تعالی استانی بود. با توجه به برنامه‌ها آخرین جز مربوط به ارزیابی بود. با تصویب معاون اول قوه قضاییه مدیران برتر ملی، مدیران برتر استانی و مدیران برتر ستادی انتخاب شدند.

وی گفت: بر این اساس ۷۴ مدیر برتر در فرایند اصلی سند تحول و ۱۰ نفر به عنوان مدیران ستادی برتر انتخاب شدند.

گفتنی است در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان، بهروز محمدی مهر رئیس کل دادگستری استان همدان و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اردبیل به عنوان مدیران برتر ملی در بخش روسای کل دادگستری‌ها در سال ۱۴۰۳ انتخاب شدند.

سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان و عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز به عنوان مدیران برتر ملی در بخش دادستان‌های مراکز استان‌ها انتخاب شدند.

همچنین سید رحمان سیدزاده معاون نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی معاونت اول قوه قضاییه، کریم حمیدی معاون اول دادسرای انتظامی قضات، حمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور، محمد حسین صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور، علی شفیعی مدیر کل حفاظت و اطلاعات دیوان عدالت اداری، مجتبی باقری رئیس مرکز رفاه و سلامت معاونت مالی پشتیبانی و امور عمرانی و سید غلامرضا موسوی معاون زیرساخت و تجهیزات فناوری مرکز آمار و فناوری اطلاعات به عنوان مدیران برتر ملی در حوزه واحدهای ستاد مرکزی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ معرفی شدند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، فرخزاد جهانی معاون قضایی معاونت اول، محمد پهلوانی قمی معاون امور رسانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مهدی هدایت فر مدیرکل فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور و ریاحی معاون اداره کل تدوین لوایح معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز به عنوان مدیران برتر در اجرای سند تحول قضایی انتخاب شدند.