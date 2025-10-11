به گزارش خبرنگار مهر، تیمور کلانتری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این گروه که متشکل از اتباع غیرمجاز بودند، با اجاره یک باغ در حاشیه شهر، اقدام به ربودن هموطنان خود کرده و آنان را برای اخاذی مالی به گروگان میگرفتند.
وی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: بررسیهای اولیه نشان داد تعدادی از اتباع غیرمجاز با اجاره باغی در اطراف شهر، اقدام به طراحی نقشهای مجرمانه کرده و هموطنان خود را با وعده انتقال به کشورهای خارجی به محل کشاندهاند.
به گفته وی، این باند پس به گروگان گرفتن قربانیان، از خانوادههای آنها درخواست پرداخت وجه نقد میکرده و در صورت عدم تمکین، اقدام به ارسال فیلمهای شکنجه قربانیان برای ایجاد رعب و تهدید میکرده است.
سرهنگ کلانتری افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی گفت: با انجام اقدامات پلیسی، در عملیاتی ضربتی کمتر از ۲۴ ساعت، ۶ نفر از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.
به گفته پلیس، گروگان ربوده شده که هویتی از او افشا نشده، در سلامت کامل به آغوش خانوادهاش بازگشته است.
متهمان دستگیر شده نیز پس از تشکیل پرونده، با دستور مقام قضائی به زندان منتقل شدهاند.
