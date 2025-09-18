  1. استانها
۷۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در رباط‌کریم کشف شد

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط‌کریم از کشف بیش از ۷۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و پلمب یک انبار غیرمجاز سوخت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، شامگاه پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف بیش از ۷۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و پلمب یک انبار غیرمجاز سوخت در رباط کریم خبر داد.

کلانتری در ادامه اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان و پس از هماهنگی با اداره تعزیرات حکومتی موفق به شناسایی یک محوطه صنعتی واقع در «کوچه صنعت پنجم» شدند که به‌صورت غیرمجاز اقدام به دپوی سوخت کرده بود.

وی افزود: در این انبار چند مخزن به‌طور حرفه‌ای و از طریق لوله‌کشی زیرزمینی به مخزن اصلی متصل شده بودند که در جریان بازرسی، ۱۲۰۰ لیتر گازوئیل در مخزن موجود و حدود ۷۴ هزار لیتر نیز به‌عنوان سوخت هدررفته برآورد شد.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم ارزش ریالی این میزان گازوئیل قاچاق را بالغ بر یک میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این عملیات یک نفر دستگیر، انبار پلمب و پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره تعزیرات حکومتی قرار گرفت.

کلانتری در پایان با تأکید بر عزم پلیس در برخورد قاطع با پدیده قاچاق سوخت تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه فعالیت‌های سودجویانه در این زمینه به‌شدت برخورد خواهد شد.

