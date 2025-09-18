به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، شامگاه پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف بیش از ۷۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و پلمب یک انبار غیرمجاز سوخت در رباط کریم خبر داد.

کلانتری در ادامه اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان و پس از هماهنگی با اداره تعزیرات حکومتی موفق به شناسایی یک محوطه صنعتی واقع در «کوچه صنعت پنجم» شدند که به‌صورت غیرمجاز اقدام به دپوی سوخت کرده بود.

وی افزود: در این انبار چند مخزن به‌طور حرفه‌ای و از طریق لوله‌کشی زیرزمینی به مخزن اصلی متصل شده بودند که در جریان بازرسی، ۱۲۰۰ لیتر گازوئیل در مخزن موجود و حدود ۷۴ هزار لیتر نیز به‌عنوان سوخت هدررفته برآورد شد.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم ارزش ریالی این میزان گازوئیل قاچاق را بالغ بر یک میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این عملیات یک نفر دستگیر، انبار پلمب و پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره تعزیرات حکومتی قرار گرفت.

کلانتری در پایان با تأکید بر عزم پلیس در برخورد قاطع با پدیده قاچاق سوخت تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه فعالیت‌های سودجویانه در این زمینه به‌شدت برخورد خواهد شد.