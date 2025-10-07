فرمانده انتظامی رباط کریم: باند خرید و فروش نوزاد منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ تیمور کلانتری،بعد از ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و انهدام باند خرید و فروش نوزاد در شبکه های مجازی و کشف کامل پروندههای قتل در رباط کریم خبر داد.
کلانتری در ادامه اظهار داشت: پلیس فتای رباطکریم در ماههای اخیر با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی موفق شد باند خرید و فروش نوزاد را شناسایی و اعضای آن را دستگیر کند. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با اشاره به عملکرد مطلوب پلیس در حوزه جرایم خشن افزود: تمامی پروندههای قتل در شهرستان رباطکریم بهصورت صددرصد کشف شده و عاملان آنها در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و بازداشت شدهاند.
فرمانده انتظامی رباطکریم همچنین از شناسایی ۱۱ شرکت هرمی فعال در فضای مجازی در پرنذ خبر داد و گفت: این شرکتها که هر کدام بین ۱۰ تا ۲۰ عضو داشتند، در شهر پرند فعالیت می کردند که اعضای آن در برخی مراکز استانهای کشور با همت پلیس فتا، دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شدند.
کلانتری در پایان با قدردانی از همکاری دادستان رباطکریم تأکید کرد: همافزایی میان مجموعه انتظامی و دستگاه قضایی باعث شده است تا بسیاری از پروندههای مهم و پیچیده در کمترین زمان به نتیجه برسد و امنیت پایدار در سطح رباط کریم برقرار بماند.
