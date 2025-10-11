به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه اعلام کرد: ما خواستار ورود خبرنگاران و کمیته‌های تحقیق بین‌المللی به نوار غزه هستیم تا پس از اجرای آتش‌بس، مستندسازی نسل‌کشی و پاسخگویی عاملان ارتکاب آن تضمین شود.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه تأکید کرد: ما از رسانه‌های بین‌المللی می‌خواهیم که فوراً تیم‌های خود را به نوار غزه اعزام کنند تا میزان ویرانی و رنج غیرنظامیان را مستندسازی کنند و بر رعایت توافق آتش‌بس نظارت داشته باشند.

این درخواست در حالی مطرح می شود که رژیم صهیونیستی همیشه تلاش کرده است تا از انتقال شفاف تحولات نوار غزه به جهان خارج و جنایاتی که در این باریکه مرتکب می شود، جلوگیری کند و صدها نفر از خبرنگاران و اصحاب رسانه را حین پوشش تحولات نوار غزه به شهادت رسانده یا مجروح کرده است.