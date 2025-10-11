به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، «عزت الرشق» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: ما بر تعهد تزلزلناپذیر خود برای بهکارگیری تمام تواناییها و تلاشهایمان با هدف خدمترسانی و امدادرسانی به مردممان در نوار غزه، علیرغم ویرانیهای گسترده ناشی از نسلکشی نازیها و فقدان همه عناصر زندگی عادی، تأکید میکنیم.
عزت الرشق در ادامه سخنانش افزود: رهبری جنبش حماس به تلاشهای خود از طریق ارتباط با کشورها و طرف های دوست برای تضمین ورود کمکها و امدادرسانی به نوار غزه ادامه میدهد.
وی تأکید کرد: جنبش حماس تعهد رژیم اشغالگر را به اجرای تمام مفاد توافقنامه آتش بس برای تضمین بهبود، بازسازی و بازگشت زندگی شرافتمندانه برای همه اعضای ملت بزرگ فلسطین پیگیری میکند.
