۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۰

مقام حماس: پایبندی رژیم اشغالگر به اجرای توافق آتش‌بس را زیر نظر داریم

یکی از اعضای ارشد جنبش حماس ضمن تأکید بر تداوم تلاش‌های این جنبش برای کمک‌رسانی به مردم غزه و بازسازی آن، گفت که آنها تعهد رژیم اشغالگر به اجرای آتش‌بس را پیگیری خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، «عزت الرشق» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: ما بر تعهد تزلزل‌ناپذیر خود برای به‌کارگیری تمام توانایی‌ها و تلاش‌هایمان با هدف خدمت‌رسانی و امدادرسانی به مردممان در نوار غزه، علیرغم ویرانی‌های گسترده ناشی از نسل‌کشی نازی‌ها و فقدان همه عناصر زندگی عادی، تأکید می‌کنیم.

عزت الرشق در ادامه سخنانش افزود: رهبری جنبش حماس به تلاش‌های خود از طریق ارتباط با کشورها و طرف های دوست برای تضمین ورود کمک‌ها و امدادرسانی به نوار غزه ادامه می‌دهد.

وی تأکید کرد: جنبش حماس تعهد رژیم اشغالگر را به اجرای تمام مفاد توافق‌نامه آتش بس برای تضمین بهبود، بازسازی و بازگشت زندگی شرافتمندانه برای همه اعضای ملت بزرگ فلسطین پیگیری می‌کند.

