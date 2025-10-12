محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه تجاوزهای نظامی مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض مداوم حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور، بهویژه حمله پهپادی روز شنبه در روستای المصیلح و هدف قرار دادن ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در آواربرداری و بازسازی مناطق مسکونی آسیبدیده در جریان حملات قبلی این رژیم را بهشدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه نقضهای مستمر توافق آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی و تعرض نظامی به تمامیت سرزمینی و حاکمیت لبنان را نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بینالملل دانست و با انتقاد از بیعملی آمریکا و فرانسه بهعنوان ضامنان آتشبس، خواستار اقدام جدی جامعه جهانی جهت مهار قانونشکنی و جنگافروزی رژیم اشغالگر علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه شد.
