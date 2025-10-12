  1. بین الملل
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۲

حماس در مراسم امضای توافق آتش بس در مصر شرکت نمی‌کند

عضو دفتر سیاسی جنبش حماس از عدم مشارکت این جنبش در مراسم امضای رسمی توافق آتش بس غزه در مصر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حسام بدران عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که این جنبش در مسأله امضای رسمی توافق آتش بس در مصر مداخله نخواهد کرد.

وی افزود که جنبش حماس به صورت اساسی اقدامات لازم را از طریق میانجی گران مصری و قطری طی مذاکرات آتش بس انجام داده است.

بدران همچنین سخن گفتن از خروج رهبران حماس از نوار غزه بر اساس طرح ترامپ را پوچ و بی معنی توصیف کرد و گفت که هیچ فلسطینی نمی‌تواند با این موضوع موافقت کند.

وی هشدار داد که حماس به هر تجاوز جدیدی از سوی رژیم صهیونیستی پاسخ خواهد داد. بدران اضافه کرد که مرحله آتی مذاکرات با رژیم صهیونیستی سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود.

روز گذشته ریاست‌جمهوری مصر اعلام کرد که شهر شرم الشیخ مصر دوشنبه میزبان اجلاس صلح برای پایان دادن به جنگ غزه به ریاست مشترک سیسی و ترامپ و با حضور رهبران بیش از ۲۰ کشور خواهد بود. قرار است در این نشست به صورت رسمی توافق آتش بس غزه امضا شود.

