به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مسئولان بلند پایه جنبش حماس در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که روند تبادل ۲۰ اسیر صهیونیست صبح فردا دوشنبه صورت خواهد گرفت.

رسانه‌های عربی نیز گزارش دادند که پیش بینی می‌شود این روند ساعت شش صبح روز دوشنبه به وقت محلی آغاز شود.

بر اساس این گزارش، آزاد سازی اسرای صهیونیست بدون برگزاری مراسم علنی یا رسانه‌ای صورت خواهد گرفت. قرار است یک هیئت مصری به همراه صلیب سرخ از زندان‌های عوفر و النقب بازدید کرده و هویت اسرای فلسطینی که آزاد خواهند شد تأیید کند.

لازم به ذکر است که بر اساس توافق به دست آمده میان ۲ طرف قرار است ۲۵۰ اسیر فلسطینی با حکم‌های حبس ابد و هزار و ۷۰۰ اسیر دیگر که بعد از عملیات طوفان الاقصی بازداشت شده‌اند آزاد شوند؛ این در حالی است که گزارش شده رژیم صهیونیستی تنها قصد دارد ۱۹۵ اسیر از میان این ۲۵۰ اسیر را آزاد کند.