استقرار گسترده نیروهای امنیتی حماس در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، جنبش حماس حدود هفت هزار تن از نیروهای امنیتی خود را برای نظارت بر اوضاع مناطق مختلف غزه که نظامیان صهیونیست از آنها عقب نشینی کرده‌اند فرا خوانده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای وابسته به حماس در خیابان‌های غزه مستقر شده‌اند تا امنیت را در این مناطق تضمین کنند.

این اقدام جنبش حماس با هدف ممانعت از سو استفاده مزدوران وابسته به رژیم صهیونیستی از شرایط پیش آمده در غزه صورت می‌گیرد.

یکی از مسئولان حماس در خارج از نوار غزه در گفتگو با بی بی سی تاکید کرد که این جنبش هرگز غزه را ترک نخواهد کرد تا به دست مزدوران رژیم صهیونیستی بیافتد.