  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۷

جزئیات جدید از واقعه کشته شدن دیپلمات‌های قطری در مصر

جزئیات جدید از واقعه کشته شدن دیپلمات‌های قطری در مصر

یک شبکه مصری به جزئیات جدیدی از حادثه رخ داده برای هیئت قطری در این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه القاهره الاخباریه گزارش داد که سه دیپلمات قطری که در قالب هیئت سیاسی این کشور در راه شهر شرم الشیخ برای مشارکت در نشست غزه بودند در جریان یک حادثه رانندگی جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش، حادثه مذکور به دنبال به وجود آمدن نقص فنی در فرمان خودرو حین حرکت صورت گرفت. در این خودرو پنج قطری به همراه یک راننده مصری حضور داشتند.

در این گزارش آمده است که حسن جابر الجابر، عبدالله غانم الخیارین و سعود بن ثامر آل ثانی که در دربار و وزارت خارجه قطر فعالیت داشتند کشته شدند. باقی سرنشینان این خودرو در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته‌اند.

این حادثه در مسیر بین المللی جنوب سینا رخ داده است. این در حالی است که منابع آگاه در گفتگو با روسیا الیوم اعلام کردند که افراد مذکور نیروهای امنیتی و مسئولان اجرای پروتکل‌های استقبال از امیر قطر در جریان مشارکت وی در نشست شرم الشیخ بوده‌اند.

کد خبر 6619260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • GB ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      شک نکنید خرابکاری و کار رژیم بوده ،،،،
    • مهدی IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      هرکی بودندبالاخره انسان بودند

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها