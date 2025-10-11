  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲:۴۴

کشته شدن ۴ دیپلمات قطری در مصر

رسانه‌های مصری از کشته شدن چهار دیپلمات قطری که به این کشور سفر کرده بودند، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، چهار عضو هیئت قطری که عازم مذاکرات صلح غزه در شرم الشیخ بودند بر اثر یک سانحه رانندگی کشته شدند و دو نفر نیز به شدت زخمی شدند.

تاکنون جزئیات بیشتری در این خصوص اعلام نشده است.

ریاست‌جمهوری مصر ساعاتی قبل اعلام کرد که شهر شرم الشیخ مصر روز دوشنبه میزبان اجلاس صلح برای پایان دادن به جنگ غزه به ریاست مشترک السیسی و ترامپ و با حضور رهبران بیش از ۲۰ کشور خواهد بود.

طبق بیانیه ریاست‌جمهوری مصر، هدف از این اجلاس پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات در خاورمیانه و آغاز دوران جدیدی از امنیت و ثبات منطقه‌ای است.

دفتر ریاست جمهوری مصر پیش از این به نقل از «عبدالفتاح السیسی» اعلام کرده بود که این کشور در آینده میزبان یک کنفرانس بین‌المللی برای بهبود اوضاع و بازسازی زود هنگام در نوار غزه خواهد بود.

مذاکرات غیر مستقیم هیئت‌های فلسطینی و اسرائیلی برای بررسی آتش‌بس در غزه در شرم الشیخ مصر از روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز پنجشنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

کد خبر 6619218

