به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر و مارکو روبیو همتای آمریکایی وی درباره هماهنگی‌های مربوط به نشست آتی درباره غزه که قرار است در شهر شرم الشیخ برگزار شود، گفتگو کردند.

عبدالعاطی در یک گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه آمریکا درباره جزئیات نشست مشترکی که به ریاست مشترک «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برگزار خواهد شد، تبادل نظر کرد.

در این گفتگو، وضعیت منطقه، تحولات مثبت در خصوص مسئله فلسطین و تلاش‌ها برای توقف حملات اشغالگران صهیونیست در نوار غزه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین دو طرف درباره جزئیات اجرای مرحله نخست توافق آتش بس در نوار غزه گفتگو کردند.

وزرای خارجه مصر و آمریکا درباره تدارکات نشست شرم‌الشیخ، از جمله سطح و دامنه مشارکت بین‌المللی در آن، به‌صورت جامعی رایزنی کردند.

به‌گزارش پایگاه خبری آمریکایی «آکسیوس»، ترامپ هفته آینده به وقت محلی در چارچوب سفر خود به مصر در نشست بین‌المللی درباره غزه شرکت خواهد کرد.