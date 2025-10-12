  1. بین الملل
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۸

دادگاه تجدیدنظر فدرال علیه ترامپ حکم داد

دادگاهی استیناف در آمریکا در حکمی اعلام کرد که دولت این کشور نمی‌تواند نیروهای گارد ملی را به ایلینوی اعزام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌بی‌سی‌نیوز، طبق حکم یک دادگاه استیناف فدرال، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قادر به اعزام نیروهای گارد ملی این کشور به ایلینوی نیست.

دادگاه تجدیدنظر حوزه هفتم شیکاگو همچنین اعلام کرد که نیروهای گارد ملی همچنان فعلا می‌توانند تحت کنترل دولت فدرال باشند.

این تصمیم بخشی از رای دادگاهی بدوی که مانع استقرار گارد ملی در منطقه شیکاگو شده بود را تایید کرد. آن دادگاه گفته بود که چنین اقدامی می‌تواند به ناآرامی داخلی و تشدید شرایط منجر شود.

ترامپ پیش‌تر نیروهای گارد ملی را به بهانه مبارزه با جرم و جنایت به شهرهای تحت رهبری دموکرات‌ها از جمله لس‌آنجلس، واشنگتن دی‌سی و پورتلند در اورگن اعزام کرده است.

مقامات محلی اما وی را به تجاوز از اختیارات قانونی‌اش متهم کرده و علیه او تشکیل پرونده داده‌اند.

    • استاد IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
      ترامپ می داندتاچندروزدبگر آمریکا فروپاشی تمام عیار فقط چندروز دیگه شاید هم در لحظه انجام ..می خواهد کشور جدید ترامپ تشکیل.........

