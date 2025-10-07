به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای اعزام گارد ملی به پورتلند به دلیل آنچه پاسخ به افزایش جرم و جنایت در این شهر خوانده، مدعی شد که یک شورش در پورتلند در حال شکل‌گیری است.

ترامپ به «نیوزمکس» گفت: اگر به آنچه در پورتلند در حال رخ دادن است، نگاهی بیندازید، پی می‌برید که شورشی در حال شکل‌گیری است. منظورم یک شورش محض است.

وی همچنین رابرت پریتسکر، فرماندار ایلینوی را بر سر تداوم خشونت با اسلحه در شیکاگو هدف انتقاد قرار داد و افزود: شیکاگو با پریتسکر، هر آخر هفته چند تلفات می‌دهد. مضحک است و بعد او به تلویزیون می‌رود و به همه می‌گوید که(شیکاگو) چقدر امن است!

اظهارات ترامپ در بحبوحه آغاز مجدد بحث و جدل بر سر نقش دولت فدرال در رسیدگی به جرایم خشونت‌آمیز در شهرهای بزرگ و اینکه آیا اعزام گارد ملی بدون مجوز ایالتی، قانونی است یا خیر، مطرح شده است.

ترامپ افزود: ما آن(پورتلند) را امن می‌کنیم. من می‌توانم امنیت را در آن برقرار کنم. چرا نباید اجازه ورود ارتش، منظورم گارد ملی یا هر نیروی دیگر، را بدهیم؟

کارین ایمِرگوت، قاضی منطقه‌ای که خود منصوب ترامپ است، برای دومین بار به طور موقت مانع تلاش‌های وی برای اعزام گارد ملی به پورتلند شد و گفت که دولت فدرال در تلاش بود تا حکم قبلی را از طریق اعزام نیرو از گارد ملی کالیفرنیا به پورتلند، دور بزند.

در حالی که کاخ سفید مدعی است این نیروها برای حفاظت از کارکنان فدرال در برابر «شورش‌های خشونت‌آمیز» و «هرج‌ومرج و بی‌قانونی» اعزام می‌شوند، رهبران دموکرات که غالبا کنترل این ایالت‌ها و شهرها را به دست دارند، بر این باورند که شهرها و ایالت‌هایشان به‌طور غیرقانونی هدف تهاجم قرار گرفته است و جلوه دادن آنها به‌عنوان مراکز جرم و جنایت درست نیست.