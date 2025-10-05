به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، امروز یکشنبه اعلام کرد که دولت ترامپ را به دلیل اعزام ۳۰۰ نفر از پرسنل گارد ملی کالیفرنیا به اورگان به دادگاه خواهد کشاند.

نیوسام در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت که پس از آنکه دادگاه فدرال تلاش او برای فدرالی کردن گارد ملی اورگان را رد کرد، دونالد ترامپ ۳۰۰ نفر از پرسنل گارد ملی کالیفرنیا را به اورگان اعزام می‌ کند. آنها اکنون در راه رسیدن به آنجا هستند.

پست نیوسام پس از آن منتشر شد که یک قاضی فدرال اواخر روز شنبه حکمی صادر کرد که به طور موقت مانع از استقرار ۲۰۰ سرباز گارد ملی اورگان توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شهر پورتلند شد.