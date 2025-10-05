  1. بین الملل
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷

فرماندار کالیفرنیا از ترامپ شکایت می‌کند

فرماندار کالیفرنیا از ترامپ شکایت می‌کند

فرماندار کالیفرنیا اعلام کرد که از ترامپ به دلیل اعزام ۳۰۰ نفر از پرسنل گارد ملی کالیفرنیا به اورگان شکایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، امروز یکشنبه اعلام کرد که دولت ترامپ را به دلیل اعزام ۳۰۰ نفر از پرسنل گارد ملی کالیفرنیا به اورگان به دادگاه خواهد کشاند.

نیوسام در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت که پس از آنکه دادگاه فدرال تلاش او برای فدرالی کردن گارد ملی اورگان را رد کرد، دونالد ترامپ ۳۰۰ نفر از پرسنل گارد ملی کالیفرنیا را به اورگان اعزام می‌ کند. آنها اکنون در راه رسیدن به آنجا هستند.

پست نیوسام پس از آن منتشر شد که یک قاضی فدرال اواخر روز شنبه حکمی صادر کرد که به طور موقت مانع از استقرار ۲۰۰ سرباز گارد ملی اورگان توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شهر پورتلند شد.

