به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیتر هگست، وزیر دفاع آمریکا در حالی که ایالت اورگان علیه اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعزام نیروهای نظامی به شهر پورتلند شکایتی ثبت کرده است، از اعزام ۲۰۰ نیروی گارد ملی به این شهر خبر داد.

ترامپ روز شنبه برنامه خود را برای اعزام نیرو به پورتلند اعلام کرد و محافظت از تاسیسات مهاجرتی فدرال را در مقابل «تروریست‌های داخلی» از دلایل این اقدام برشمرد و اضافه کرد که به آنها اختیار تام داده است تا در صورت لزوم از تمام قوا استفاده کنند.

اقدام مشابه ترامپ در اعزام نیروی نظامی به سایر شهرهای تحت مدیریت دموکرات‌ها همچون لس‌آنجلس و واشنگتن، اعتراضات و البته شکایت حقوقی به دنبال داشته است.

شکایت ایالت اورگان علیه ترامپ، هگست و کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا در دادگاه فدرال پورتلند و از سوی «دن رِیفیلد» دادستان کل دموکرات اورگان تنظیم و در آن ترامپ به سواستفاده از قدرت متهم شده است.

به گفته ۶ مقام آمریکایی، اعزام برنامه‌ریزی‌شده نیرو به دستور ترامپ پنتاگون را غافلگیر کرده است. هگست دیروز فرمان اعزام ۲۰۰ نیروی گارد ملی را از اورگان و تحت مجوز فدرال صادر کرد. این فرمان به عنوان ضمیمه به شکایت اورگان اضافه شده و به رویت عموم رسیده است. منتقدان بر این باورند که ترامپ قصد دارد تا با اعزام نیروهای گارد ملی به شهرهای دموکرات، صداهای مخالف را سرکوب کند.