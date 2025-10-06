به گزارش خبرنگار مهر، نتایج انتخاب رشته در چند مقطع دانشگاه آزاد اسلامی تا امروز ۱۳ مهر اعلام شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده دانشگاه آزاد اسلامی تا کنون نتایج این آزمون‌ها منتشر شده است :

انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های علوم پزشکی: پذیرفته‌شدگان از شنبه ۱۲ مهرماه با مراجعه به سامانه پذیرش به نشانی paziresh.iau.ir ثبت نام خود را آغاز کرده اند.

کارشناسی ناپیوسته (بدون آزمون): ثبت‌نام این مقطع نیز از شنبه ۱۲ مهرماه از طریق همان سامانه آغاز شده است.

کاردانی پیوسته (بدون آزمون): پذیرفته‌شدگان این مقطع می‌توانند از دوشنبه ۱۴ مهرماه با مراجعه به سامانه paziresh.iau.ir، ثبت‌نام خود را نهایی کنند.

دکتری تخصصی: نتایج انتخاب رشته دکتری سال ۱۴۰۴ اعلام شده و پذیرفته‌شدگان پس از ثبت‌نام حضوری باید برای نهایی‌سازی فرآیند در سامانه آموزشیار اقدام کنند.

کارشناسی ارشد ناپیوسته: ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی از یکشنبه ۱۳ مهرماه آغاز شده است.

گفتنی است، نتایج انتخاب رشته در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته (بدون آزمون)، کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان و رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد و کنکور سراسری هنوز اعلام نشده است.