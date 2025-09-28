صادقی:نظارت مستمر بازرسان بر واحدهای صنفی اردبیل ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین صادقی صبح یکشنبه در ششمین جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان اردبیل که با هدف بررسی مسائل و مشکلات صنفی برگزار شد؛ اظهار کرد: نظارت مستمر بازرسان بر واحدهای صنفی اردبیل ادامه دارد.

وی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر بازار، از هیات رییسه اتاق اصناف اردبیل خواست بازرسان اتاق به صورت روزانه و در دو شیفت کاری، با حضور فیزیکی در سطح بازار و مراکز عرضه کالا، بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت مستقیم داشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: اتاق اصناف مجاز نیست بدون اخذ مجوز کتبی از کمیسیون نظارت نسبت به جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید اقدام کند، این تصمیم با هدف ساماندهی منابع انسانی و شفافیت در فرآیندهای اداری و با هدف کنترل قیمت‌ها، بررسی کیفیت کالاها، رعایت پروانه‌های کسب و اطمینان از روند عرضه مطلوب کالا و خدمات به شهروندان و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اتخاذ شد.

رییس کمیسیون نظارت مرکز استان همچنین ادامه داد: کمیسیون نظارت نقش محوری در شفاف‌سازی و تسهیل امور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایفا می‌کند و برگزاری منظم این جلسات گامی مؤثر در جهت رفع موانع اصناف و تشکلهای صنفی و توسعه پایدار استان است.

در این جلسه بررسی گزارش‌های عملکردی، بررسی عملکرد اتحادیه های صنفی، ارائه گزارش از عملکرد شش ماهه اول سال جاری هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان، ارائه برنامه های آتی اتاق اصناف مرکز استان و نقطه نظرات اعضای کمیسیون نظارت در این زمینه در دستور کار قرار گرفت.