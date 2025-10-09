خلیلی: تأمین مالی واحدهای تولیدی استان اردبیل بدون تأخیر انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی صبح پنجشنبه در نشست کارگروه تخصصی تسهیلات استان اردبیل با اشاره به اهمیت مباحث اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: تأمین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی باید بهعنوان اولویت اصلی دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و مؤسسات مالی برای افزایش توان تولید و اشتغالزایی در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: تسریع و تسهیل در پرداخت باقیمانده جزء ۲ تبصره ۱۸، جذب منابع برگشتی تبصره ۱۸، تسهیلات تبصره ۱۵، تسهیلات اخذشده توسط استاندار در تهران و منابع مصوب سفر ریاست جمهوری جمعاً به مبلغ ۲۲هزار میلیارد تومان، از تکالیف بانکهای عامل در استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: دبیرخانه تأمین مالی در ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرایی استان موظفاند طرحهای اولویتدار را بهصورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش معرفی کنند؛ همچنین، تأخیر در معرفی طرحها از سوی دستگاهها و دبیرخانه و یا تأخیر در پرداخت تسهیلات از سوی بانکها پذیرفته نخواهد شد، چراکه هرگونه تأخیر در تأمین مالی موجب خسارتهای سنگین ناشی از افزایش هزینه سرمایهگذاری برای اقتصاد استان میشود.
وی با بیان اینکه «اوراق سپردهگذاری خاص» یکی از ۳ رکن اصلی تأمین مالی کشور در کنار بازار سرمایه و اوراق گام است، گفت: هماکنون ۴۳۵ واحد در حال احداث در استان اردبیل با سرمایهگذاری بیش از ۳۴هزار میلیارد تومان در حال اجراست و هر روز تأخیر در تأمین مالی این واحدها، آسیب جدی به اقتصاد استان وارد میکند.
خلیلی با اشاره به الزام واحدهای تولیدی به استفاده از انرژیهای پاک ادامه داد: براساس مقررات جدید، واحدهای تولیدی باید حداقل ۵درصد از انرژی مصرفی خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و دستگاههای اجرایی موظفاند نسبت به هدایت و آگاهسازی بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه خود اقدام کرده و از منابع تسهیلات ابلاغشده در این راستا بهرهمند شوند.
وی بیان کرد: طبق مصوبه هیأت دولت، از سال آینده تسهیلات بانکی بهصورت نقدی پرداخت نخواهد شد و متقاضیان باید از روشهای نوین تأمین مالی نظیر بازار سرمایه، اوراق سپردهگذاری خاص و اوراق گام برای دریافت منابع مورد نیاز خود استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه در سال جاری از محل تسهیلات تبصره ۱۵ و ۱۸ مبلغ ۳هزار میلیارد تومان بهعنوان تسهیلات تکلیفی برای استان تعیین شده است، تأکید کرد این میزان تا پایان بهمن بهطور کامل جذب شود.
وی در پایان تصریح کرد: در پی سفر رئیسجمهور به استان اردبیل، ۱۶/۵هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است و انتظار میرود با توجه به شرایط تورمی موجود، با پیگیری جدی مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، در کوتاهترین زمان ممکن جذب شود و رعایت توسعه متوازن منطقهای با اولویت شهرستانهای کمبرخوردار نیز در چارچوب تأکید استاندار اردبیل، از محورهای اصلی کارگروه تسهیلات استان خواهد بود.
نظر شما