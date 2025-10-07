به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی عصر سهشنبه در نشست هماهنگی با کمیته فناوریهای نوین و دانشبنیان در راستای استفاده بهینه از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و فناور استان برای برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه دیجیتالی و مجازی، عرضه تولیدات دانشبنیان برای بازاریابی صادراتی، انتقال و صادرات دانش فنی، حذف کاغذ و ارائه فناورانه بستههای سرمایهگذاری در قالب پلتفرمها و اپلیکیشنها از مهمترین محورهای این همایش خواهد بود.
وی افزود: ارائه رستههای خلاق و دانشبنیان برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، هوشمندسازی شهری و توسعه اقتصاد دیجیتال نیز از دیگر رویکردهای مهم همایش بینالمللی سرمایهگذاری اردبیل است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: شرکتهای دانشبنیان و فناور، پارک علم و فناوری و دانشگاههای استان در اجرای این برنامه نقش فعال و مؤثری خواهند داشت.
