به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی با تاکید بر کاهش نرخ بیکاری استان اردبیل گفت: براساس آمارهای رسمی، استان اردبیل بهعنوان یکی از ۱۰ استان امن کشور برای سرمایهگذاری شناخته میشود و از نظر موقعیت ژئوپولیتیکی و دسترسی به بازارهای جهانی در میان ۶ استان برتر کشور برای جذب سرمایه قرار دارد.
وی در همایش برکتآفرینی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی متخصص در استان اظهار کرد: بر پایه اعلام مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی اردبیل ۴۸ درصد است که این شاخص، استان را در جایگاه دوم کشور قرار داده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان روندی کاهشی دارد، افزود: نرخ بیکاری از ۱۳/۳ درصد در بهار ۱۴۰۳ به ۸/۸ درصد در تابستان ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیشترین نرخ بیکاری نیز مربوط به جامعه بانوان و فارغالتحصیلان دانشگاهی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳۵ هزار نفر در بخش کشاورزی استان بهصورت مستقیم فعالیت دارند و ۴ درصد از محصولات کشاورزی کشور را تولید میکنند، با این حال سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان تنها ۱۸ درصد است که لزوم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را نشان میدهد.
خلیلی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان اردبیل بیان کرد: براساس آمایش سرزمینی، اردبیل در میان ۹ استان گردشگری کشور قرار دارد و هماکنون ۱۸۰۰ مرکز فرهنگی، تاریخی و طبیعی و همچنین ۱۱۰ چشمه آبگرم و آبسرد پذیرای گردشگران داخلی و خارجی هستند.
وی افزود: در حوزه دانشبنیان نیز ۱۱ شرکت استان اردبیل به مرحله تجاریسازی رسیدهاند و ضمن تأمین نیازهای داخلی، محصولات خود را به بازارهای خارجی صادر میکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تعداد اعضای اصناف استان را ۵۵ هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: این صنوف در مجموع برای حدود ۱۴۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
خلیلی تأکید کرد: ماهیت کسبوکارها در حال تغییر بوده و بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی به سمت فضاهای نوین، بهویژه فضای مجازی حرکت کرده است؛ با این وجود سهم فناوری در تولید ناخالص داخلی کشور تنها ۵ درصد بوده در حالیکه این رقم در کشورهای پیشرفته به حدود ۵۰ درصد میرسد.
وی در پایان گفت: شناسایی و حمایت از کسبوکارهای خلاق، نوآور و دانشمحور در دستور کار قرار دارد و با فراهمسازی زیرساختها، آموزشهای لازم و حمایتهای مادی و معنوی، از کارآفرینان ملی برای حضور و سرمایهگذاری در این بخشها دعوت به عمل خواهد آمد.
