جمادی: قزوین الگویی موفق در مراقبت از معتادان بهبود یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جمادی در بازدید از کمپ‌های ترک اعتیاد استان قزوین اظهار کرد: هدف از این سفر، بررسی نقاط قوت و ضعف و بازدید میدانی از روند نگهداری مددجویان است.

وی افزود: تا جایی که امکان داشته باشد، با هماهنگی‌های لازم نسبت به رفع موانع و کمبودها اقدام خواهد شد.

جمادی با تأکید بر مسئله معتادان متجاهر، برنامه‌های استان قزوین را در این زمینه مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه در استان قزوین با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مراقبت بعد از خروج به طور عملیاتی در حال اجراست. که می‌توان قزوین را به عنوان الگویی موفق در مراقبت از معتادان بهبود یافته معرفی کرد.

جمادی افزود: در دوران نگهداری، بحث‌های روانشناسی و روانشناختی مورد توجه خاص قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود تا فرآیند باز اجتماعی شدن این مددجویان و همچنین پذیرش توسط خانواده آنان تسهیل شود.

معاون قضائی دادستان کل کشور، پذیرش خانواده را به ویژه در مورد معتادان متجاهر عاملی اساسی خواند و تصریح کرد: این تلاش‌ها کمک می‌کند تا درصد کمتری به چرخه اعتیاد بازگردند.

گفتنی است استان قزوین دارای ۱۶ کمپ ترک اعتیاد فعال، شامل ۱۵ کمپ ماده ۱۵، یک کمپ ماده ۱۶ می‌باشد.